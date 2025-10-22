„Mă uitam ca tâmpitul în jur și mă gândeam ce a luat foc”

„Frățiorii mei, dacă v-aș spune ce am pățit, n-ați crede”, a început Florin. Totul a pornit, spune el, de la o friptură banală făcută pe grătar. „Ni s-a ars o friptură (ca tot omul). Bineînțeles că atunci când arzi o bucată de carne prea tare, iese și puțin fum. Dar nu mă așteptam să mă trezesc cu două ambulanțe și trei autospeciale la bloc”, povestește el.

Bărbatul spune că a auzit gălăgie pe scară și, când a ieșit afară, a văzut zeci de oameni, pompieri, paramedici, vecini speriați, toți adunați în fața blocului.

„Mă uit în toate părțile să văd ce a luat foc, ce s-a întâmplat”, spune Florin.

Apoi a aflat adevărul: „Când am auzit că veniseră pentru friptura mea, am înlemnit”, a scris bărbatul în postarea sa.

„Superman era minciună pe lângă ei. Zici că erau ninja!”

Panica s-a instalat rapid printre locatari, care au simțit mirosul de ars și au crezut că undeva, în bloc, izbucnise un incendiu. Mai ales pe fondul tragediilor recente, cum a fost explozia din Rahova, oamenii au reacționat imediat.

În doar câteva minute, cineva a sunat la 112, iar de acolo lucrurile au luat-o razna:. „Se pare că un vecin grijuliu, ftl în nas, a sunat la 112, ăia probabil au sunat la ISU, ISU la ambulanță și tot așa, până m-am trezit cu o mică armată pe scară”.

Deși toată scena părea scoasă dintr-un film de comedie, Florin a ținut să-i felicite pe salvatori pentru intervenția extrem de rapidă care l-a făcut să se creadă e într-un film cu supereroi.

„Vă jur, Superman era minciună pe lângă ei. Au apărut în mai puțin de un minut. Zici că erau ninja. Ăia de prin alte orașe sunt pisoi pe lângă ai noștri”.

Cireașa de pe tort: a venit și duba de la pompe funebre

Iar când Florin a crezut că surprizele s-au terminat, a urmat cireașa de pe tort. În fața blocului și-a făcut apariția și o dubă de la pompe funebre.

„Am uitat să menționez că venise și duba de la pompe funebre, care îi aparține unui alt vecin. Vecine, îți mulțumesc și ție pentru grijă…”.

Florin a cerut scuze pentru deranj și a promis că data viitoare va fi mai atent. „Data viitoare o să dau hota pe treapta trei. Iar vecinului grijuliu, ftl în nas… multă dragoste”, a încheiat el.

„A ieșit un pompier pe geam și a strigat: Fasolea, șefu!”

Comentariile la postare au fost pe măsura poveștii. O femeie a povestit că și ea a avut parte de o intervenție spectaculoasă: „Eh, la mine au intrat cu scara, cu forța, în casa unei doamne în acută intoxicație etilică. Și a ieșit un pompier pe geam și a strigat spre cei de jos: «Fasolea, șefu!»”.

În timp ce alt utilizator a glumit: „De aici încolo, puneți un avertisment: de la ora cutare fac friptura! Nu chemați pompierii!”, Florin a concluzionat, cu același umor cu care a relatat și povestea: „Dacă știam că veniți așa mulți, făceam și nunta de argint!”.

