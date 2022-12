„FRONTEX tratează cu seriozitate orice semnalare a unor presupuse încălcări ale drepturilor fundamentale”, declară agenţia cu sediul la Varşovia.

O anchetă de presă, realizată de către mai multe publicaţii europene și publicată de Le Monde, acuză că migranţi au fost închişi la Sredeț, la 40 de kilometri de frontiera Bulgariei cu Turcia, într-o cuşcă improvizată „sub ochii agenţilor FRONTEX”.

People held in the cage say they were not given food or water. One man can be heard in GoPro footage we captured saying his shoes had been confiscated by the police



In other cases people report having their hair or eyebrows shaved while imprisoned in the cage