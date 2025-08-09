Fuego: „Pictura e lumină și salvarea sufletului”

Vernisajul, care are loc astăzi, 9 august, a început la ora 12:00, în prezența lui Fuego, care a vorbit despre colecția sa, procesul de selecție a lucrărilor și pasiunea pentru artele plastice.

Expoziția include opere ale unor nume importante din arta românească, de la pictori din secolul al XIX-lea, precum Constantin Stahi și Nicolae Vermont, până la artiști contemporani precum Dan Hatmanu.

„Pentru mine, un artist al simțirilor și emoțiilor, arta plastică înseamnă sens, pasiune și mod de viață. Investesc în această dragoste aproape tot ce am acumulat în ani. Cred în frumos și în puterea lui de a salva suflete. Pictura e lumină, iar arta românească este vastă și sublimă. Nu vreau să țin aceste bucurii doar pentru mine, de aceea aleg să le arăt oamenilor”, a declarat Paul Surugiu – Fuego.

Curatorul expoziției este Marilena Murariu, artist vizual și expert în arta plastică românească. Ea va fi prezentă la Iași pentru a oferi vizitatorilor detalii despre contextul artistic al fiecărei lucrări expuse.

O lună de artă românească la Muzeul Municipal

Expoziția poate fi vizitată de miercuri până duminică, între orele 10:00 și 17:00, la sediul muzeului din strada Zmeu nr. 3. Pe lângă vernisaj, care include muzică live și momente interactive, vizitatorii vor putea admira în liniște lucrările pe întreaga durată a evenimentului.

Organizatorii subliniază că „Eternități pe pânză” este o oportunitate rară de a vedea, în același loc, lucrări de patrimoniu și creații contemporane, într-o incursiune prin istoria artei românești, de la sfârșitul secolului al XIX-lea până în prezent.

