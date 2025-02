Apple, producătorul iPhone-ului, a declarat că abordează această problemă. Un purtător de cuvânt al companiei a spus: „Suntem conștienți de o problemă cu modelul de recunoaștere vocală care alimentează dictarea și implementăm o soluție cât mai curând posibil.”

Major Scandal Breaking! Apple iPhones now replace the word racist with Trump! pic.twitter.com/buaqR3AxY1 — Alex Jones (@RealAlexJones) February 25, 2025

Potrivit sursei citate, funcția de dictare voce-text a iPhone-ului a afișat pentru scurt timp „Trump” când un utilizator a spus ”rasist”, înainte de a reveni rapid la „rasist”.

Impact și reacții

JUST IN - Apple says it is "addressing the issue" as iPhone's voice-to-text feature periodically shows "Trump" when user says "racist" — Fox pic.twitter.com/xwiRVpBMSQ — Disclose.tv (@disclosetv) February 25, 2025

Acest incident a stârnit controverse în mediul online, în special pe platforma TikTok, unde videoclipul original a devenit viral. Mulți utilizatori și-au exprimat îngrijorarea cu privire la implicațiile acestei erori.

Recomandări Desființarea hotărârii CCR prin care s-au anulat alegerile, pe masa Înaltei Curți. Ce spun judecătorii despre Călin Georgescu: „Urmărește denaturarea adevărului”

Compania Apple a recunoscut problema și a asigurat publicul că lucrează la o rezolvare rapidă.

Urmărește cel mai nou VIDEO Politică Toni Greblă va fi demis de la șefia AEP. Decizia, luată în coaliție. Prima reacție a lui Greblă

Urmărește-ne pe Google News