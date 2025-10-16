Funcțiile mentale ating „vârful” între 55 și 60 de ani

„Pe măsură ce tinerețea se îndepărtează, s-ar putea să începeți să vă temeți de îmbătrânire”, a declarat Gilles Gignac, profesor de psihologie la Universitatea din Australia de Vest.

„Dar cercetările noastre arată că există motive foarte bune să fiți entuziasmați. Pentru mulți dintre noi, funcționarea psihologică generală atinge vârful între 55 și 60 de ani. Poate că este momentul să încetăm să tratăm mijlocul vieții ca pe o numărătoare inversă și să începem să-l recunoaștem ca pe un vârf”, a mai explicat el.

Studiul despre funcțiile creierului și trăsăturile analizate

Studiile anterioare au arătat că oamenii ating apogeul fizic între 20 și 30 de ani, ceea ce explică de ce carierele sportivilor sunt relativ scurte.

Totuși, în ceea ce privește apogeul cognitiv, lucrurile sunt mai puțin clare. Echipa de cercetători a analizat 16 trăsături cognitive și de personalitate bine documentate, precum raționamentul moral, capacitatea de memorare, viteza de procesare, cunoștințele și inteligența emoțională.

De asemenea, au inclus „cei cinci mari” factori de personalitate: extraversiunea, stabilitatea emoțională, conștiinciozitatea, deschiderea către experiențe noi și agreabilitatea.

„Standardizând aceste studii pe o scară comună, am putut face comparații directe și mapa evoluția fiecărei trăsături de-a lungul vieții”, a explicat profesorul Gignac într-un articol pentru The Conversation.

Când au combinat traiectoriile legate de vârstă ale celor 16 dimensiuni, a apărut un „model remarcabil”.

„Funcționarea mentală generală a atins apogeul între 55 și 60 de ani, înainte de a începe să scadă în jurul vârstei de 65 de ani”, a adăugat acesta. Scăderea devine mai pronunțată după 75 de ani, sugerând că reducerea funcționalității poate accelera odată ce începe.

Diferențele între inteligență fluidă și cristalizată

Cercetătorii au subliniat diferența dintre „inteligența fluidă” și „inteligența cristalizată”, concepte introduse în 1943 de psihologul Raymond Cattell.

Inteligența fluidă, descrisă ca „puterea brută de procesare”, se referă la capacitatea de a procesa informații rapid și de a rezolva probleme, atingând apogeul în jurul vârstei de 20 de ani.

În schimb, inteligența cristalizată, care se bazează pe cunoștințele acumulate, crește odată cu experiența.

„Când privim dincolo de puterea brută de procesare, apare o imagine diferită. Evaluările și testele ar trebui să se concentreze pe abilitățile și trăsăturile reale ale indivizilor, mai degrabă decât pe presupuneri bazate pe vârstă”, a spus profesorul Gignac.

Rolurile de conducere și vârsta

Descoperirile, publicate în revista Intelligence, pot explica de ce multe roluri de conducere solicitante sunt ocupate de persoane în vârstă de 50 sau 60 de ani.

Potrivit studiului, cei mai potriviți pentru roluri de conducere, judecată sau funcții executive sunt cei cu vârsta între 55 și 60 de ani, fiind mai puțin probabil să fie mai tineri de 40 de ani sau mai în vârstă de 65 de ani.

Totuși, cercetătorii subliniază că angajații mai în vârstă se confruntă cu dificultăți mai mari în a reintra pe piața muncii după pierderea unui loc de muncă, probabil din cauza percepției că se apropie de pensionare.

„Deși multe studii pun accent pe declinul abilităților cognitive fluide la începutul maturității, concluziile noastre sugerează că, atunci când sunt luate în considerare trăsături adaptative mai largi, capacitatea funcțională umană atinge apogeul la mijlocul vieții”, mai arată studiul.

„Acest lucru contrazice multe presupuneri convenționale despre vârstă și capacitate și sugerează că mijlocul vieții poate reprezenta adevăratul vârf al pregătirii psihologice pentru roluri complexe și importante”, au concluzionat cercetătorii.

