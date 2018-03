VIDEO| Fundația Ringier și BCR ajută copiii de la Oncologie

Mobilierul din saloanele Secției de Oncologie de la Spitalul Marie Curie este învechit. Nu a fost schimbat de ani buni. În cadrul competiției BCR intitulată “Brutăria de fapte bune“, Fundația Ringier a câștigat locul întâi cu proiectul “Noptiere vesele pentru copii luptători”. Micuții pacienți de la Oncologie vor avea acum, în saloane, dulăpioare moderne și vesele.

Proiectul Fundației Ringier a fost înscris încă de anul trecut în “Brutăria de fapte bune”. “Brutăria de fapte bune a apărut în anul 2013. Este o competiție internă a BCR. Angajații noștri propun proiecte din comunitate, pe care noi le putem finanța în limita a 3.000 de euro pentru fiecare proiect” ne-a declarat Claudia Oprescu, Expert Relații Comunitare BCR. Cele mai multe proiecte depuse sunt din zona educațională și social.

“În aceste proiecte angajații BCR se implică cu sufletul, fac fundraising. Ei propun proiectul, îl scriu împreună cu un mentor din cadrul BCR care îi ajută la înscriere, apoi, cele mai reușite 10 proiecte se califică în etapa finală. În etapa finală, ele sunt publicate pe platforma noastră de intranet, unde sunt votate, dar și pe platforma de donații necomisionate, intitulată Bursa Binelui, unde primesc donații. Proiectele care au cele mai multe voturi și cele mai multe donații sunt declarate câștigătoare. În fiecare an finanțăm cam 5 proiecte”, ne-a mai spus Claudia Oprescu. Până acum, BCR a finanțat aproximativ 30 de proiecte din toată țara. “Am finanțat proiecte din diferite domenii. În Cluj a înființat o bucătărie într-un centru al unei asociații care lucrează pentru copiii cu sindrom Down, în Delta Dunării am susținut un centru educațional, am avut proiecte în București pentru copiii care se luptă cu cancerul”, a adăugat Claudia Oprescu.

Peste 40 de proiecte înscrise în ultima competiție

În cadrul ultimei competiții s-au înscris peste 40 de proiecte. Au fost 5 câștigători care primesc 3.000 de euro. Fundația Ringier a ocupat locul întâi. “Am pus dulăpioare moderne și vesele în saloanele micilor pacienți ca atât ei, cât și mămicile lor să nu mai fie nevoiți să-și lase bagajele pe sub paturi, așa cum se întâmpla până acum. Mămicile ni s-au plâns de nenumărate ori că mobilierul este vechi și neîncăpător. Vom continua să dotăm câteva saloane cu paturi electrice și alte echipamente medicale, necesare unei astfel de secții”, ne-a spus Oana Dumitriu, director Fundație Ringier.

Secția de Oncologie Pediatrică de la Spitalul Marie Curie are 31 de paturi. Aici vin copii bolnavi de cancer din toată țara, însoțiți de părinții lor. În fiecare zi, viața lor este o luptă pentru supraviețuire. Vezi aici copii care stau multe luni în spital, cu dureri și cu terapii greu de imaginat. Acești micuți luptători merită lucruri noi, vesele, un ambient care să poată să îi facă să mai uite de suferință.

