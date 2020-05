De Cristina Radu,

„Aseară am finalizat evenimentul în momentul în care nu am mai putut controla oamenii aflați în parc și am anulat astăzi orice activitate pentru a preveni repetarea situației din seară de 16 mai. (…) Coadă formată la punctul de vânzare takeaway a fost gestionată de personalul #funkylounge respectând întocmai toate normele în vigoare. Aglomerarea de pe pajiștea parcului, bănci sau alte locuri unde se putea sta nu intră în responsabilitatea noastră. Totuși, am insistat în repetate rânduri să le atragem atenția, la microfon, pentru a se respecta distanțarea socială”, au scris reprezentanții terasei pe pagina oficială de Facebook.

Avand in vedere situatia care a aparut, in urma evenimentului organizat in zilele de 15-17 mai, echipa #Funky doreste sa… Publicată de Funky Lounge Herastrau pe Duminică, 17 mai 2020

Ei mai spun că localul a fost închis și este în continuare, funcționând doar în sistem takeaway, cu vânzare la geam, și în încercarea de a atrage clienți, au folosit un DJ.

Terasa anunțase evenimentul de sâmbătă cu o zi înainte pe Facebook și pe Instagram, eveniment care, spun reprezentanții localului, se referea „exclusiv la recreerea în spațiul liber cu măsurile de prevenție de care fiecare dintre noi este responsabil”.

Aceștia subliniază că au respectat toate regulile impuse de autorități pe timpul stării de alertă, lucru ce ar fi fost constatat și de Primăria Capitalei, care a verificat locația pe timpul zilei.

Odată ce s-a întunecat și am observat că este din ce în ce mai greu să evităm formarea de grupuri, am decis să închidem atât muzică, cât și punctul de vânzare takeaway, fapt pe care l-am păstrat și astăzi 17 mai, pentru siguranță oamenilor. Funky Lounge:

Aurelian Bădulescu, viceprimarul Capitalei, a reacționat dur după ce a văzut imaginile cu petrecerea de pomină din Herăstrău, în ciuda recomandărilor autorităților de a respecta distanțarea socială. Viceprimarul consideră că principalii vinovați sunt proprietarii de terase și a recurs inclusiv la retragerea autorizației de funcționare pe timpul stării de alertă.

De asemenea, autoritățile au făcut astăzi o serie de controale la localurile din Capitală.

