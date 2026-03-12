„Bugetul pentru 2026 alocă 3,75 miliarde lei, insuficient pentru acoperirea obligațiilor restante. Restanțele statului către furnizori sunt estimate la aproximativ 6 miliarde lei”, arată Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE).

Plafonarea și compensarea la electricitate a expirat în vara anului trecut, iar la gaze a fost introdus un mecanism de reglementare a prețurilor până în martie 2027, când vor intra în funcțiune zăcămintele din Marea Neagră.

Întârzieri de doi ani

„Termenul legal de 45 de zile pentru decontare s-a transformat în întârzieri de aproape doi ani”, arată ACUE.

Federația spune că datele Autorității Naționale de Reglementare în Energie (ANRE) arată că valoarea totală a cererilor de decontare depuse de furnizori se ridica la aproximativ 9,5 miliarde lei la nivelul lunii ianuarie 2026.

„Federația ACUE estimează că restanța efectivă la plată este de aproximativ 6 miliarde lei, în condițiile în care, în anul 2025, statul a efectuat plăți anticipate de până la 40% din valoarea cererilor depuse și aflate în evaluare”, arată organizația.

Buget nerealist

„Această situație ar trebui reflectată în mod realist în bugetul pentru anul 2026, astfel încât obligațiile restante să poată fi achitate într-un termen rezonabil”, potrivit ACUE.

La momentul adoptării schemelor de sprijin, legislația prevedea un termen de 45 de zile pentru plata sumelor datorate, calculat de la depunerea dosarului de decontare. Ulterior, pe fondul întârzierilor înregistrate, statul a eliminat unilateral prevederile referitoare la termenele de evaluare și de plată, acuză furnizorii.

„Schema de plafonare a prețurilor a fost o măsură de politică publică necesară pentru protejarea consumatorilor, însă costurile acesteia nu pot fi transferate pe termen nelimitat către furnizori. Statul trebuie să își respecte angajamentele și să asigure plata sumelor datorate într-un termen rezonabil”, spune Dana Daraban, director executiv ACUE.

ANRE avizează în ritm de melc

În pofida demersurilor repetate pentru identificarea unor soluții care să accelereze procesul de analiză la nivelul ANRE și, implicit, plata sumelor prin Ministerul Energiei – pentru consumatorii non-casnici, și Ministerul Muncii – pentru consumatorii casnici, în perioada decembrie 2025 – martie 2026 valorile confirmate de ANRE au fost aproape inexistente.

„În practică, furnizorii au fost obligați să prefinanțeze diferențele de preț generate de schema de plafonare pentru perioade foarte lungi de timp, ceea ce generează costuri financiare semnificative și presiuni asupra lichidității companiilor”, subliniază Daraban.

Costuri cu dobânzi și blocaje

Transferarea costurilor unei politici publice asupra operatorilor economici, fără o compensare efectivă și la timp, generează costuri bancare suplimentare, blocaje de lichiditate și riscuri pentru funcționarea normală a pieței, avertizează ACUE.

ACUE reprezintă 23 de companii din sectorul energetic și de gaze, care însumează peste 25.000 de angajați și o cifră de afaceri anuală de peste 5,5 miliarde de euro.

100 de miliarde de lei din fonduri europene

Bugetul pe anul 2026 a fost criticat și de economiștii care au sesizat că se bazează foarte mult pe absorbția de 100 de miliarde de fonduri europene, în condițiile în care în acest an se termină PNRR.

Pentru acest an, țara noastră trebuie însă să realizeze investițiile contractate și să facă reformele asumate.

