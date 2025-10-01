Operațiunile de salvare au fost intense și variate. Salvatorii au evacuat locuitorii prinși în ape, au scos vehiculele inundate și au pompat apa din clădiri. O căutare dramatică s-a încheiat cu succes în jurul orei 7 dimineața, când o fată dispărută a fost găsită. Un psiholog a fost prezent la fața locului pentru a oferi sprijin.

În total, 362 de persoane au fost salvate și 227 de vehicule au fost evacuate. La operațiune participă 255 de salvatori și 68 de echipamente, iar lucrările continuă.

Ploile abundente au provocat inundații masive în regiune, afectând locuințe private, subsoluri și drumuri. Peste 23.700 de abonați au rămas fără electricitate. Lucrările de remediere sunt în desfășurare în șase locații: patru în Odesa și două în Cernomorsk.

Mai multe linii de tramvai și troleibuz au fost oprite din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Traficul rutier este sever perturbat, cu unele zone complet blocate. Autoritățile au declarat al doilea nivel de pericol (portocaliu) în regiunea Odesa, subliniind gravitatea situației

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE