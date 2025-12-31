Potrivit informațiilor transmise de autorități și de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), furtuna de zăpadă a lovit următoarele localități: Turda, Câmpia Turzii, Apahida, Viișoara, Mihai Viteazu, Tritenii de Jos, Săvădisla, Frata, Cojocna, Ceanu Mare, Luna, Feleacu, Călărași, Suatu, Petreștii de Jos, Săndulești, Ciurila, Tureni, Aiton și Ploscoș.

Local, s-au semnalat intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50-65 km/h, care, combinate cu ninsoarea, au redus semnificativ vizibilitatea și au făcut deplasarea dificilă.

Schimbarea bruscă a vremii a fost surprinsă de mai mulți locuitori, care au postat imagini și mesaje pe rețelele sociale.

Un martor aflat în mijlocul furtunii a exclamat: „Uitați cum vine pe noi, de-acolo din partea aia. Ai de capu meu, fii atent!”.

Un alt clujean a descris fenomenul drept neobișnuit: „A fost un fenomen foarte interesant, dintr-o dată s-a pornit o ninsoare și un vânt puternic… viscol”.

Pe pagina de Facebook MeteoPlus, un alt utilizator a relatat: „A fost soare, iar peste 15 minute cerul s-a făcut gri și au început viscolul și ninsoarea”.

Primăria Cluj a scris pe Facebook: „Clujul cu zăpadă are un farmec aparte”.

Meteorologii anunță că numeroase județe se află sub atenționări cod galben de vânt puternic și ninsori viscolite, valabile până pe 31 decembrie, ora 20.00, în special în zona montană. În unele regiuni, vântul ar putea atinge viteze de până la 120 km/h.

Autoritățile recomandă prudență maximă, evitarea deplasărilor neesențiale și adaptarea vitezei la condițiile de drum, până la calmarea fenomenelor meteorologice.

