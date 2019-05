Gabriel Oprea a fost audiat, joi, în calitate de martor, la Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie (SIIJ) în dosarul privind aducerea în țară a fostului director FNI, Nicolae Popa.

„Am fost audiat ca martor, este dosarul aducerii domnului Popa. În acea perioadă eram ministru al Apărării. MApN nu a avut nicio contribuţie la acest lucru. (…) MApN nu a avut nicio contribuţie în acest dosar”, a menționat Gabriel Oprea, la finalul audierilor, conform Agerpres.

Referitor la relația cu Sebastian Ghiță, Gabriel Oprea a precizat că este amic cu omul de afaceri, însă a negat că s-a aflat la el acasă în seara în care a avut loc turul al doilea al prezidenţialelor din 2009.

„Sunt amic cu Sebastian Ghiţă. Chiar nu l-am invitat atunci, dar l-am invitat de multe ori şi sunt prieten cu el. Iar eu, de regulă, de ceea ce nu este oficial şi întâlniri private, am un ‘brand’: sunt un om care încerc să mă ţin de cuvânt. Şi brand-ul ăsta îl construieşti într-o viaţă şi îl poţi pierde într-o secundă. Nu îmi place să vorbesc despre întâlnirile private. Întâlniri oficiale n-au fost, că MApN n-a avut nicio contribuţie în acest caz, iar la întâlniri informale, cât am fost eu şi m-am întâlnit cu oameni din sistemul de securitate, niciodată nu am auzit discuţii despre arestări sau alte lucruri ilegale. Dacă cineva a făcut aşa ceva este ilegal şi trebuie să răspundă. (…) MApN nu a avut niciun rol în aducerea domnului Popa în ţară. Nu ştiu (de alte instituţii – n.r.). Instituţia de care răspundeam eu nu a avut nicio contribuţie”, a menționat fostul ministru al Apărării.