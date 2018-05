Gabriel Oprea, despre trimiterea în judecată, în cazul morții lui Bogdan Gigină: ”Îmi voi dovedi nevinovăția în instanță, nu am beneficiat de nimic în plus față de alți miniștri”, a spus fostul lider al UNPR, într-o postare pe Facebook. El mai spune că ”Pierderea vieții polițistului Bogdan Gigină este o tragedie fără margini, o pierdere imensă pentru care nu este vinovat”.

”După mai bine de doi ani și jumătate de la teribilul accident în care polițistul Bogdan Gigină și-a pierdut viața, s-a decis trimiterea în instanță a dosarului în care am fost acuzat pe nedrept.Pierderea vieții polițistului Bogdan Gigină este o tragedie fără margini, o pierdere imensă pentru care nu sunt vinovat! O spun și astăzi, așa cum am spus-o de fiecare dată. Și îmi voi dovedi nevinovăția în instanță”, a scris Oprea într-o postare pe Facebook, la scurt timp după anunțul privind trimiterea dosarului DNA în instanță.

El a continuat: ”Ca ministru, nu am beneficiat de nimic în plus față de alți miniștri de interne. Întotdeauna am respectat și am iubit haina militară. Pe lângă îndeplinirea atribuțiilor cu responsabilitate și cu respectarea legii, în toată activitatea mea de viceprim-ministru, ministru al apărării naționale și al afacerilor interne am fost preocupat de asigurarea unor condiții de muncă mai bune pentru militari, polițiști și personal contractual, dar și de creșterea calității vieții acestora. Dovadă stau nu vorbele, ci acțiunile mele în această direcție și măsurile concrete, adoptate de-a lungul mandatelor deținute în fruntea acestor instituții, care nu pot fi negate ori ascunse”.