„Domnul Dragnea a făcut primul o declaraţie publică în acest sens, a reluat declaraţia într-o emisiune, despre faptul că poate domnia sa a greşit, poate şi eu am greşit, importante sunt proiectele pe care le-am anunţat împreună”, a declarat Gabriela Firea, la Antena 3.

Firea a mai spus că a vorbit doar la telefon cu Dragnea, mai ales pentru că și-a petrecut ultima perioadă în spital.

„În acea perioadă de spitalizare în care am primit mesaje de încurajare, am primit mesaje şi de la politicieni: de la domnul Tăriceanu, de la doamna Dăncilă şi chiar domnul Dragnea. Am răspuns cât am putut să răspund. În acea perioadă au avut loc primele discuţii. Apoi am vorbit telefonic şi s-a manifestat interesul de a porni proiectele între Primăria Capitalei şi Guvern. De ce să sufere bucureştenii? Pentru că am avut o dispută politică, de idei? Nu putem să ştergem cu buretele tot ce s-a întâmplat, acum e important, dacă domnul Dragnea poate şi vrea şi dacă eu pot şi vreau, să reînnodăm dialogul în primul rând instituţional”, a mai spus Gabriela Firea, potrivit Mediafax.

Preşedintele PSD a declarat că relaţia sa cu primarul general al Capitalei este „în refacere”.

