„Nu putem să fim fericiţi cu ceea ce s-a întâmplat. Nu mă aşteptam să câştig, dar nici să fie un astfel de scor. E adevărat că am fost mulţi candidaţi în zona de centru-stânga, o campanie ţintită împotriva mea, din partea celorlalţi contracandidaţi”, a declarat Firea, prezentă la Brașov, la şedinţa conducerii PSD, despre eşecul de la alegerile locale pentru Primăria Capitalei.

„La un moment dat mă întrebam dacă eu sunt primarul în funcţie şi nu îmi dau seama, pentru că părea că mi se face mie o analiză şi cumva un bilanţ. Acum, dacă aş încerca să pasez responsabilitatea către altcineva, nu ar fi corect şi întotdeauna mi-am asumat. Şi atunci când am câştigat, şi atunci când am pierdut, şi bune, şi rele şi aşa este normal”, a adăugat Gabriela Firea.

Ea a precizat că important este cum va fi în Bucureşti, dacă va fi mai bine sau mai rău, dacă se va schimba ritmul de lucru al primarului general.

Nu am avut timp să ajungă mesajul meu administrativ, şi nu am mers pe un mesaj de emoţie, nu am inventat teme. Eu am vorbit doar despre ce am făcut şi ce vreau să fac. Eu vorbeam despre calitatea vieţii cetăţenilor şi ceilalţi vorbeau despre faptul că vin comuniştii, dacă voi fi eu aleasă.

Gabriela Firea: