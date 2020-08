„Se vorbește des în ultimele zile că partidul nostrm trebuie să se reînnoiască, eventual să fie altul. Vă spun sincer ca om care a venit mai curând în echipa dumneavoastră. Cred că nu trebuie să fim noi cei adevărați, care am fost întotdeauna și care am avut anticorpi și pentru cei care ne-au stricat renumele, dar au fost moment mult peste puterile noastre și nu ne-am putut implica și nu am putut avea rezultate din prima clipă, până la urmă am știut să ne facem ordine în propria casă”, a declarat Gabriela Firea la Congresul PSD.

Primarul general al Capitalei a mai spus că PSD nu poate să plătească la infinit pentru greșelile unor oameni care au tras în jos partidul și propune o revoluție în gândire, nu doar de formă.

„În plan politic, în plan sociologic toate sună foarte bine, în teorie, nu! Dacă rămânem tot așa, nu au dreptate românii când spun că este aceeași Marie, cu altă pălărie. De aceea dragi colegi, eu vă propun să nu o schimbăm pe Maria, doar să ne mai uităm din când în când la ce pălărie poartă pentru că Maria noastră a fost și este cea mai harnică, corectă și omenoasă. Nu avem de ce să ne ferim și să ne fie rușine de Maria noastră că noi am cam făcut-o de râs.

Dacă schimbăm numele, sigla, poate chiar sediul, nu înseamnă că s-a produs o revoluție! Adevărata revoluție vine în gândire, în modul de abordare! În timp ce la București politicienii s-au bătut să fie pe afișe, pe mash-uri, care costă foarte, foarte mult, că știu cât costă, dar uită de oameni! Mă întreb de unde atâția bani? De unde au ei atât de mulți bani? Îi văd că se laudă 6-7 lideri de partide că s-au unit”, a continuat Gabriela Firea.

Recomandări COVID, mai rău ca pirații! 6 navigatori români stau de luni întregi la bordul unei nave blocate într-un golf din Africa Centrală

Firea a vorbit și despre plecările recente din PSD.

„Ni s-au pus ştampile, etichete, s-a aruncat anatema, suntem demonizaţi, plăcuţele şi aşa mai departe. Eu cred că trebuie să ne luăm viitorul în propriile mâini. Am fost, suntem şi categoric vom fi alături de români, cu toată puterea noastră. Nu ne ascundem sub nicio umbrelă, slogan. Suntem în faţa dumneavoastră. Ştiu că sunt colegi, consilieri judeţeni, primari, care se simt trădaţi. Când ne depuneam candidaturile, aflam că încă unul a mai plecat la PNL, că deh sunt la guvernare au ce oferi. Dragi colegi, capul sus, fruntea sus. Există o vorbă veche din popor – chiar şi baronii galbeni iubesc trădarea, dar nu îi iubesc pe trădători. Să îi ajutăm pe oameni”.



De asemenea, Gabriela Firea i-a criticat pe liberali.

Recomandări Cum a scăpat nepedepsit un agresor sexual de copii, deşi prima victimă a mărturisit abuzul. Condamnat cu suspendare, prădătorul a violat un alt copil!

„Noi am dus greul și nu o spun ca o laudă, că nu am venit să ne lăudăm între noi, vrem să atragem atenția Guvernului că noi am rămas secătuiți de resurse, că au promis că decontează carantina, investițiile în spitale și nu au făcut nimic. Întreb și nu vreau să fie o întrebare retorică, unde sunt banii? Am vorbit în țară cu colegii mei și mi-au spus că nu au primit nimic sau aproape nimic, normal trebuie bani pentru clienții politici ai baronilor galbeni.”

Citeşte şi:

Marcel Ciolacu, aluzie la „epoca Dragnea” în timpul congresului: „Vremea tătucilor din PSD a apus. Trebuie să ne rupem de trecut”

Imagini fără precedent de la Congresul PSD. Pandemia a lăsat liderii stingheri, într-o sală aproape pustiită

Congresul PSD. Jurnaliștii nu l-au iertat pe omul lui Ciolacu, chiar dacă el a fost inițiatorul prelungirii programului ”publicitate pentru media”. Ce spune senatorul

PARTENERI - GSP.RO O vedetă TV a fost concediată după două decenii! Când șefii au văzut imaginile, au dat-o afară imediat. Ce a putut să facă

PARTENERI - PLAYTECH Cea mai dăunătoare legumă din România. Îngrașă cel mai mult și noi o consumăm zilnic

HOROSCOP Horoscop 22 august 2020. Fecioarelor le-a venit și lor rândul să fie în cea mai bună formă