Născut la Kirov, în fosta URSS, Mihai Popșoi este un politician moldovean, în prezent, deține funcția de viceprim-ministru și ministrul de externe al Republicii Moldova. Între 2019 și 2024 a fost deputat și cicepreședinte al Parlamentului. Din 2017, este și vicepreședinte și secretar internațional al partidului „Acțiune și Solidaritate”.

Mihai Popșoi a făcut declarația în cadrul emisiunii „EUROSECURITATE”. Demnitarul a precizat că perspectiva unirii nu ar trebui să fie considerată un subiect tabu.

„Curentul unionist a existat și există în Republica Moldova. Și e firesc să existe, având în vedere trecutul nostru istoric. Această discuție apare frecvent în cadrul întâlnirilor cu cetățenii. Trebuie să avem onestitatea și să discutăm public perspectiva respectivă în măsura în care aceasta poate deveni una realistă”, a declarat Popșoi.

Ministrul a adăugat că dezbaterea pe acest subiect trebuie să fie parte integrantă a procesului politic al țării.

Întrebat direct dacă ar susține unirea la un eventual referendum, Popșoi a răspuns fără ezitare: „Fiind cetățean al României, nu am cum să votez «contra»”.

Cu toate acestea, oficialul a insistat că pași concreți spre unire vor putea fi discutați doar atunci când va exista un sprijin semnificativ pe ambele maluri ale Prutului.

„Trebuie să avem o discuție pragmatică, un dialog cu toți cetățenii noștri. Atunci când va exista o deschidere și un sprijin semnificativ, poate ajungem să discutăm mai aplicat acest subiect”, a completat ministrul.

Prioritatea actuală a Republicii Moldova, a subliniat Popșoi, rămâne integrarea europeană. „Direcția noastră strategică este procesul de integrare europeană, așa încât să ne reunim în marea familie europeană, inclusiv cu frații noștri de peste Prut”, a conchis oficialul.

Subiectul unirii a revenit în dezbaterea publică la începutul anului, când președinta Maia Sandu a declarat, într-un interviu pentru presa britanică, că ar vota pentru reunirea cu România dacă s-ar organiza un referendum.

Ulterior, lidera de la Chișinău a explicat avantajele unirii Republicii Moldova cu România: „Vreau ca țara mea să fie în siguranță”

Mai recent, într-un interviu acordat la Strasbourg, aceasta a reiterat că Republica Moldova ar putea analiza alte opțiuni, inclusiv unirea, în cazul unui eșec al procesului de aderare la Uniunea Europeană.

Președintele României, Nicușor Dan, a afirmat că România va respecta voința majorității cetățenilor moldoveni, iar Ilie Bolojan a declarat că ar susține unirea Republicii Moldova cu România, dacă decizia ar depinde de votul său.

Luna trecută, fostul președinte Traian Băsescu a reprimit cetățenia Republicii Moldova de la Maia Sandu.

