„Priveam şi eu aseară tot la un post de televiziune declaraţiile care păreau foarte ferme, fundamentate şi verificate ale unui domn profesor, sociolog, analist, care scotea din burtă nişte informaţii despre mine. (…) Dacă ar fi avut cea mai mică intenţie de a respecta adevărul putea să mă sune, are numărul de telefon şi să mă întrebe. (…) Nu e nimic adevărat. Nici nu m-am gândit şi nici nu am luat în calcul aşa ceva. Nu am vorbit cu domnul Ponta niciodată, nici alt subiect şi nici acest subiect. (…) Probabil că face parte din planul de denigrare a mea”, a declarat Gabriela Firea, conform Agerpres .

Primarul general a dat explicații în privința declarației făcute la sfârșitul săptămânii trecute depsre intenția de a candida împotriva lui Liviu Dragnea, indiferent de funcția pentru care se înscrie în cursă.

„Într-adevăr, ce am spus eu şi nu retractez, la finalul săptămânii, că, având în vedere că domnul Dragnea îmi face viaţa imposibilă la Primăria Capitalei şi întreprinde toate măsurile prin care eu să nu pot să-mi duc mandatul la bun sfârşit, în primul rând prin faptul că şi-a încălcat promisiunea de a sprijini Primăria Capitalei prin proiecte comune cu Guvernul, (…) am spus, bineînţeles, la supărare, că dacă tot îmi face dumnealui viaţa un calvar o să vin şi eu după dumnealui oriunde va candida. Nu ştim dacă va candida la prezidenţiale, deci nu am eu de ce să spun că merg acolo, dar şi la Teleorman dacă va candida, eu îl anunţ oficial că voi merge după domnia sa şi mă voi înscrie. Măcar să fie şi o alternativă la domnia sa şi măcar să demonstrăm tuturor românilor că nu putem să facem pur şi simplu rău în fiecare zi şi să-i lăsăm pe alţii în faţă să se exprime pentru deciziile mari politice luate de domnia sa, iar dumnealui să iasă senin pe urmă şi la presă şi peste tot şi să spună că nu are nicio vină şi nu este implicat în măsurile respective luate. În acest context am făcut declaraţia şi văd că s-a speculat”, a menționat Gabriela Firea.