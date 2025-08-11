Trump a susținut că merge în Rusia

„Este jenant să mă aflu aici pentru a vorbi despre acest subiect odată ce mă voi vedea cu preşedintele rus Vladimir Putin. Mă duc în Rusia vineri”, a declarat acesta.

Just imagine if Biden had said this:



Trump: "I'm going to see Putin. I'm going to Russia on Friday."



Trump is going to Alaska on Friday — which has not been part of Russia since 1867.



Where the hell are you, @jaketapper? Enough is enough. pic.twitter.com/lSdJyO6mzf — Chris D. Jackson (@ChrisDJackson) August 11, 2025

Alaska a fost cumpărată de către Statele Unite de la Rusia în 1867, cu 7,2 milioane de dolari.

Declarațiile făcute de Donald Trump

Președintele american Donald Trump a declarat că va încerca să recupereze o parte din teritoriul Ucrainei în timpul întâlnirii sale cu președintele rus Vladimir Putin, programată pentru vineri.

„Rusia a ocupat o mare parte din Ucraina. Au ocupat teritorii valoroase. Vom încerca să recuperăm o parte din acel teritoriu pentru Ucraina”, a spus el.

El și președintele rus urmează să poarte discuții în Alaska, la sfârșitul săptămânii. Trump a susținut că ar putea ști în primele două minute de la întâlnirea cu Putin dacă este posibil un progres.

Ziua de vineri, o „întâlnire de tatonare”

El a spus că ziua de vineri va fi o „întâlnire de tatonare”, menită să-l îndemne pe Putin să încheie războiul – sugerând că ar putea privi summitul doar ca pe o primă discuție. Trump a avertizat din nou că ar putea exista „schimburi de teritorii, modificări ale granițelor” între Rusia și Ucraina.

Trump a spus că îi va informa pe liderii europeni dacă Putin propune „o înțelegere corectă” în cadrul discuțiilor, adăugând că va vorbi mai întâi cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, „din respect”.

„Îl voi suna mai întâi… îl voi suna după, și aș putea să-i spun ‘mult succes, continuă lupta, sau aș putea să-i spun ‘putem încheia o înțelegere”, a afirmat Trump.

El a adăugat că, deși el și Zelenski „se înțeleg”, „este în dezacord puternic cu ceea ce [președintele ucrainean] a făcut”.

Trump l-a acuzat anterior pe Zelenski pentru izbucnirea războiului din Ucraina, care a fost declanșat de invazia pe scară largă a Rusiei în februarie 2022.

