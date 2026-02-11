Și în acest an, scena de la Opera Națională București a fost locul în care cele mai bune lucrări au fost premiate, în cadrul Galei Premiilor Literare Bookzone, în șase categorii, prin votul publicului, iar titlul „Cartea anului 2025” a fost oferit în urma jurizării realizate de 60 de reprezentanți ai elitei literaturii române.

În cadrul evenimentului, Părintele Pimen Vlad, Lavinia Bărlogeanu, Dr. Mihai Craiu, Dr. Gheorghe Cerin, Prof. Constantin Dulcan și Gaspar Gyorgy au abordat teme esențiale pentru societatea contemporană, de la echilibru interior și sănătate mentală la relații, sens personal și dezvoltare.

Fiecare discurs a fost gândit ca o extensie a cărților care au ajuns anul trecut în mâinile cititorilor prezenți în sală, subliniind rolul lecturii ca instrument de reflecție și transformare. Seara a fost completată de două momente speciale, puse în scenă de Marius Manole și grupul Divertis.

„La Gala Premiilor Literare de acum doi ani am lansat o provocare, aceea de a crește piața de carte din România cu un punct procentual, nu ca un slogan, ci ca un angajament real, iar rezultatul acestui angajament este unul clar: piața de carte din România a crescut de la 100 de milioane de euro la acel moment, la 130 de milioane de euro în prezent. Desigur însă, acest rezultat nu este doar meritul nostru. Este meritul tuturor celor care cred în puterea cuvântului scris: agenți literari, presă, librării, edituri, autori și, nu în ultimul rând, este meritul cititorilor. Al dumneavoastră!

Pentru a ne respecta partea din angajament, Bookzone a mărit bugetul de promovare de la 3 milioane de euro la 4,5 milioane de euro în 2025. Astfel am ajuns în casele a peste 1,5 milioane de oameni și am livrat aproape 5 milioane de cărți. Aceste cifre nu sunt doar despre statistici. Sunt despre cărțile care au inspirat, ideile care au prins rădăcini, oamenii care și-au descoperit noi perspective. Și, de ce nu, sunt vieți schimbate cu ajutorul cărților”, a spus Florin Enceanu, Directorul Editurii Bookzone.

Care au fost cărțile premiate la Galei Premiilor Literare Bookzone:

cea mai apreciată carte de ficțiune: „Râul înghețat” – Ariel Lawhon

cel mai apreciat roman de dragoste: „Regele furiei” – Ana Huang

cel mai apreciat roman thriller: „Secretul secretelor” – Dan Brown

cel mai apreciat roman fantasy / SF: „Alchemised” – SenLinYu

cea mai apreciată carte de nonficțiune – categoria dezvoltare: „Poți și meriți mai mult” – Irina Binder

cea mai apreciată carte de nonficțiune – categoria cunoaștere: „Fericirea e în actul următor” – Marius Manole

cartea anului 2025: „Când ești fericit, lovește primul” – Tatiana Țîbuleac

