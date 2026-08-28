Echipe de ingineri în biorobotică din Australia testează „paraborgi”, insecte cyborg capabile să găsească victime și să livreze ajutor medical în zone greu accesibile.

Cercetare inovatoare pentru situații de urgență

O echipă de la Universitatea din Queensland (UQ) lucrează împreună cu ingineri biomedicali de la Universitatea din New South Wales (UNSW) pentru a transforma gândaci din specia Macropanesthia rhinoceros, originară din nordul Queenslandului, în „primii respondenți” ai unui dezastru.

Gândacii sunt echipați cu sisteme electronice ușoare, camere și sisteme automate de injectare, toate controlate de la distanță. „Insectele cyborg au fost folosite în misiuni de explorare de câteva decenii. Ne-am întrebat: odată ce găsesc pe cineva, pot oferi ajutor?”, a declarat Thang Vo-Doan, inginer biorobotic de la UQ.

Teste promițătoare

În cadrul testelor, paraborgii au înregistrat o rată de succes de 95% pentru injecțiile la distanță apropiată (15 cm de victimă) și o eficiență de 72% la îndeplinirea întregii sarcini, navigare, poziționare și injectare.

Hai Nhan Le, doctorand implicat în proiect, a subliniat dificultățile ingineriei de precizie: „Insecta trebuie să navigheze corect, să se poziționeze precis și să fie suficient de stabilă pentru a realiza injecția”.

Cum funcționează „transformarea”

Pentru a deveni paraborg, gândacul este anesteziat, iar electrozii și microcipurile sunt atașate fără a afecta durata sa de viață. După îndepărtarea echipamentului, insectele trăiesc la fel de mult ca și celelalte exemplare ale speciei.

Tehnologia poate fi de neprețuit în situații în care accesul direct este imposibil, cum ar fi clădirile prăbușite sau spațiile înguste. „Augmentarea biomecanicii naturale a acestor insecte le-ar permite să livreze ajutor medical rapid, acolo unde accesul uman este limitat”, a explicat Vo-Doan.

Impactul asupra echipelor de salvare

Pompierul Tim Hassiotis de la Brigada de Pompieri NSW consideră că astfel de tehnologii ar putea extinde considerabil capacitățile echipelor de intervenție: „Dacă insectele cyborg pot intra în spații inaccesibile, localiza victimele și livra ajutor medical, ele ar putea deveni un instrument valoros pentru salvările urbane”.

Viitorul paraborgilor

Cercetătorii speră ca în următorii 5-10 ani să poată dezvolta roiuri de insecte cyborg cu funcții complementare. Vo-Doan a precizat: „În viitor, echipele de salvare cyborg ar putea ajuta în situații reale de urgență”.

Aceste progrese în biorobotică deschid noi perspective pentru intervențiile în dezastre, demonstrând cum natura și ingineria pot colabora pentru a salva vieți, conchid cei de la The Guardian.

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