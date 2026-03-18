Gara de Vest din Ploiești, unul dintre nodurile feroviare importante din România, punct de legătură între București și Transilvania, arată azi ca un decor de film horror.

Clădirea datând din a doua jumătate a sec. XIX are un aspect neîngrijit, peroanele sunt pline de gropi, iar prin acoperiș, din cauza fisurilor, se prelinge pretutindeni apă când plouă sau ninge. Aleile dimprejur sunt sparte, iar un moment de neatenție sau un pas pus greșit te poate costa o căzătură pe cinste.

Vegetație scăpată de sub control, pasaj subteran mizerabil

În plus, vegetația dimprejur e complet scăpată de sub control, tufișurile uscate se întind vraiște, iar guri de canal sunt fie acoperite alandala cu pietroaie, fie sunt ieșite efectiv în relief, ca niște obiecte 3D plasate anapoda în peisajul dizgrațios.

Plăcuța cu denumirea stației pare că trece zilnic prin tirul războiului din Ucraina ori din Iran, iar tabelele cu mersul trenurilor sunt uneori atât de murdare, încât misiunea de a te informa despre orele de sosire sau plecare devine un veritabil examen de control oftalmologic.

Pasajul subteran pentru traversarea către linii este integrat și el în același film: pereți jegoși, mizerie de nedescris pe jos, neoane care pâlpâie deseori deranjant, suficient cât să te simți într-un soi de discotecă sordidă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Fără apă în gară, cișmele transformate în ghene ad-hoc

Cișmelele nu mai funcționează de mult, iar oamenii fără căpătâi le-au transformat ad-hoc în mici ghene rotunde pentru mucuri de țigară, hârtii sau pungi. De asemenea, drumul până la toaletele gării e presărat cu obstacole demne de Survivor, iar pentru a folosi WC-urile respective trebuie să fii în mare criză micțională spre a risca o călătorie înăuntru.

Cișmelele transformate în ghene

Aproape toate chioșcurile din gară nu mai sunt funcționale, devenind schelete metalice numai bune să-i sperii pe copii spunându-le că acolo sunt casele lui Scaraoțchi.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Unul singur mai supraviețuiește miraculos, chiar la intrarea pe „esplanadă”, unde se mai vinde în viteză un covrig sau o pâine. Dacă nu te-ai dotat cu apă dinainte, ești condamnat la o cură zdravănă de sete până la destinație, căci nu găsești picătură de H2.0 în Gara de Vest din Ploiești.

Lucrările de modernizare trebuiau să înceapă în 15 ianuarie. Cost: 4 milioane de euro, fără TVA

Toate acestea nu reprezintă o ficțiune, ci realitatea jalnică din anul de grație 2026, la peste două luni de când gara ar fi trebuit să intre deja în operațiunile de refacere. La sfârșitul anului trecut, Compania Națională de Căi Ferate CFR SA anunța că pe 15 ianuarie vor începe lucrările de execuție pentru modernizarea stației CF Ploiești Vest, alături de cele de la Bușteni și Videle, într-un proiect mai amplu finanțat cu bani de la Bruxelles.

„Lucrările vizează creșterea calității serviciilor pentru călători, îmbunătățirea siguranței în exploatare și alinierea infrastructurii feroviare la standardele naționale și europene”, arăta un comunicat emis de administratorul infrastructurii feroviare din România.

Datele șantierului erau următoarele:

Antreprenor: Asociere CMA Construct Development – Velmanit Impex

Valoarea lucrărilor: 20.316.728,00 lei, fără TVA

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Ce ar urma să se modernizeze prin proiectul încă nepornit

Proiectul prevede modernizarea clădirilor destinate călătorilor, a peroanelor și copertinelor, instalațiile electrice și de telecomunicații, precum și adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilități.

„Prin aceste investiții, CFR S.A. urmărește creșterea atractivității transportului feroviar, îmbunătățirea confortului și siguranței călătorilor, precum și respectarea cerințelor Rețelei Trans-Europene de Transport și ale Standardelor Tehnice de Interoperabilitate”, mai nota comunicatul CNCF CFR SA.

Între timp însă, lucrurile au rămas înghețate, iar oamenii își fac efectiv cruce la interacțiunea cu Gara de Vest din Ploiești. E vorba despre o locație cu o istorie îndelungată, dezvoltată odată cu creșterea rapidă a căilor ferate din România.

Gara de Vest, nod feroviar dezvoltat în jurul rafinăriilor de petrol

Aflat într-o poziție strategică între Capitală și Valea Prahovei, orașul „aurului negru” a devenit rapid unul dintre cele mai importante noduri feroviare din țară, iar expansiunea industriei petroliere, punctul forte al zonei, avea nevoie de transport pentru oameni și marfă.

Extinderea rețelei s-a produs în timpul domniei lui Carol I, perioadă în care România a început să își construiască infrastructura modernă. Iar una dintre liniile vitale a fost cea realizată de compania condusă de inginerul britanic John Trevor Barkley, care a construit calea ferată pe ruta București – Ploiești (gara Ploiești Vest) – Brașov, inaugurată în 1872.

La începutul secolului XX, Ploieștiul era considerat „capitala petrolului”. În jurul orașului funcționau rafinării importante, precum Astra Română și Steaua Română, iar trenurile încărcate cu produse petroliere plecau aproape neîntrerupt din zona Gării de Vest spre alte regiuni ale țării sau spre porturi. Traficul intens a dus și la amenajarea în vecinătate a unui adevărat cartier al feroviarilor, în care locuiau mecanici de locomotivă, impiegați de mișcare și muncitorii care întrețineau infrastructura feroviară.

Gara Ploiești Vest, 1930. Foto: republicaploiesti.net

Reper pentru trenurile regale și garniturile militare speciale

În perioada monarhiei, trenurile regale care mergeau spre Castelul Peleș din Sinaia treceau tot prin nodul feroviar de la Ploiești Vest. Locuitorii obișnuiau să se adune pe peroane doar pentru a vedea trenul regal al lui Carol I sau al familiei sale.

Importanța strategică a orașului s-a remarcat și în timpul conflictelor armate. În timpul Primului Război Mondial, prin gările din Ploiești (Sud și Vest) tranzitau garnituri militare speciale, care transportau soldați, echipamente și provizii către front.

Sub tirul bombardamentelor în Al Doilea Război Mondial

Iar în Al Doilea Război Mondial, rolul economic al Ploieștiului a făcut din infrastructura petrolieră și feroviară o țintă majoră pentru bombardamente. Cel mai cunoscut atac a fost „Operation Tidal Wave”, când aviația aliată a lovit rafinăriile și zonele industriale ale orașului. Rețeaua feroviară a fost afectată, deoarece trenurile transportau combustibil esențial pentru efortul de război.

După 1945, liniile ferate au fost reparate și modernizate, iar traficul de marfă și de călători a crescut din nou. Astăzi, Gara de Vest rămâne o piesă importantă a nodului feroviar din Ploiești, dar parcă întoarsă în timp din cauza stării sale deplorabile.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE