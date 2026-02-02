Tot atunci, odată cu prelungirea contractelor de închiriere pentru aceste terenuri, au fost actualizate și tarifele aplicabile începând cu 1 ianuarie 2026.

Noile tarife de închiriere pentru garaje, în Brăila

În funcție de zona în care sunt amplasate garajele din Brăila, noile tarife de închiriere, cu TVA inclus, sunt următoarele:

Zona A1: 75 de lei/an/mp

Zona A2: 45 de lei/an/mp

Zona B1: 40 de lei/an/mp

Zona B2: 30 de lei/an/mp

Zona C1: 27 de lei/an/mp

Zona C2: 25 de lei/an/mp

Anterior, printr-o propunere din august 2025, tarifele erau stabilite la valori ușor mai mici. De exemplu, pentru zona A1, prețul era de 70 de lei/an/mp, iar pentru C2, 21 lei/an/mp.

Cererile proprietarilor din Brăila și contextul deciziei

Conform raportului de specialitate, Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală (SUPAGL) Brăila a transmis două solicitări Primăriei Brăila, pe 15 octombrie 2025 și 19 noiembrie 2025, prin care a cerut atât prelungirea contractelor de închiriere, cât și ajustarea tarifelor pentru terenurile aparținând domeniului public, ocupate de garaje.

Un alt factor determinant în luarea deciziei a fost cererea venită din partea proprietarilor de garaje.

Aceștia au cerut păstrarea amplasamentelor pe domeniul public din Brăila până la momentul inițierii unor proiecte de resistematizare urbană, cum ar fi amenajarea de parcări, spații verzi sau locuri de joacă.

De asemenea, raportul arată că proprietarii și-au achitat chiria la timp, iar ajustarea tarifelor a fost necesară pentru a ține cont de rata inflației, stabilită la 5,6%.

În prezent, conform anexelor proiectului, în Brăila se află 381 de garaje amplasate în 34 de locații, ocupând în total o suprafață de 6.723 mp. Măsura adoptată de CLM Brăila a fost aprobată în unanimitate, asigurând continuitatea contractelor și noile condiții până la sfârșitul anului 2026.

