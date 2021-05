Din punct de vedere legal, staţia nu are voie să stocheze mai mult de 150 de tone de deşeuri. Însă această cantitate a fost cu mult depăşită.

„Platforma Nitramonia, Făgăraş, jud Braşov. Mii de tone de deşeuri depozitate intr-o pseudostatie de sortare. Levigatul rezultat din fermentarea deseurilor menajere se scurge in sol. Sunt sigur ca Garda de Mediu are de munca in aceasta locaţie”, a scris Octavian Berceanu sâmbătă pe Facebook.



„Dacă vorbim de acel control, vineri au venit mașinile cele de cinci tone, șapte tone, două tone, au descărcat aici pe platformă, iar în weekend programul nu permite ca aceste deșeuri să fie separate și să fie transportate”, a declarat Gheorghe Sucaciu, primarul municipiului Făgăraș pentru Digi24.



O reacție a venit și din partea firmei Salcoserv, care deţine staţia.

„Deşeurile de pe platforma fostei Nitramonia Făgăraş au fost ridicate de la populaţie în decursul a două zile, vineri şi sâmbătă – 21 şi 22 mai. Afirmaţia domnului Octavian Berceanu privind fermentarea acestora şi scurgerea levigatului în sol este eronată, fiind practic imposibil să se întâmple acest lucru într-un timp atât de scurt”, a anunţat conducerea Salco Serv, potrivit ziarului Buna Ziua Brasov.

A doua zi după controlul Gărzii de Mediu, toate gunoaiele menajere au fost luate și duse la groapa ecologică din Brașov. Iar pe platforma Nitramonia au mai rămas numai PET-uri, sticle, cartoane, chiar și saltele uzate și aruncate, dar grupate selectiv și multe dintre ele deja balotate.





