Conform hotărârii, comisarii Gărzii de Mediu vor putea utiliza dronele și camerele video portabile, iar imaginile surprinse vor putea fi folosite ca probe legale în aplicarea sancțiunilor.

„România are obligaţii ferme în cadrul procesului de aderare la OCDE, iar întărirea capacităţii instituţionale a Gărzii Naţionale de Mediu este un obiectiv central în acest demers. Cel mai important este faptul că, prin această hotărâre, instituim cadrul legal şi mijloacele tehnice prin care comisarii vor fi dotaţi cu camere video portabile (bodycam-uri) şi vor putea utiliza imaginile obţinute cu drone ca mijloace de probă în aplicarea sancţiunilor, reducând necesitatea deplasărilor suplimentare pe teren. Reforma presupune reducerea numărului de posturi de conducere, dar creşterea efectivelor operative, pentru a asigura un act de control mai eficient şi mai transparent”, a transmis Diana Buzoianu, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, conform News.ro.

Echipamentele cumpărate prin PNRR includ: 709 bodycam-uri, 16 drone, 271 camere video de bord, 8 sisteme de scanare a camioanelor, 16 vehicule speciale de intervenție și 43 de autovehicule suplimentare.

„Această reformă schimbă fundamental modul în care Garda Naţională de Mediu îşi desfăşoară activitatea. Vom interveni mai rapid şi mai eficient în punctele de frontieră şi în zonele cu risc ecologic ridicat, având atât forţa umană, cât şi tehnologia necesară pentru a acţiona fără întârziere”, a mai spus Diana Buzoianu.

Reforma include și schimbări organizatorice. Vor fi angajați 150 de noi comisari în teren, iar numărul posturilor de conducere va fi redus de la 72 la 64. În plus, numărul subsecretarilor de stat scade de la trei la doi, iar direcțiile și serviciile vor fi reorganizate.

Conform ministrului Mediului, va exista o „creştere a eficienţei în aplicarea sancţiunilor”.

„Această schimbare consolidează poziţia României în procesul de aderare la OCDE şi transmite un mesaj ferm către toţi operatorii economici: legea se aplică fără excepţii, iar probele video şi foto sunt de netăgăduit. În final, ne aşteptăm la o creştere a gradului de reciclare, la reducerea depozitelor ilegale de deşeuri şi la o protecţie reală şi eficientă a mediului înconjurător”, a mai spus ministrul Mediului.

