Gary Oldman a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal, la cea de-a 90-a ediție a Premiilor Oscar, pentru interpretarea sa din filmul Darkest Hour. Premiul a fost prezentat de actrițele Jane Fonda și Helen Mirren.

Gary Oldman a câștigat primul Oscar din cariera sa, la vârsta de 59 de ani. El a câștigat trofeul pentru interpretarea rolului lui Winston Churchill în Darkest Hour. De altfel, Gary Oldman era considerat favorit la această categorie.

El a mai avut o nominalizare la premiile Oscar pentru interpretarea din Tinker Tailor Soldier Spy.



Rolul nu a fost deloc unul ușor

