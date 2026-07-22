Brown, un pasionat de comerțul cu haine second-hand, a observat jacheta în coșurile de la Goodwill, după ce un alt client a trecut cu vederea articolul. Ulterior, casa de licitații Sothebys a confirmat autenticitatea jachetei și a organizat licitația, care a atras peste 45 de oferte.

Wilt Chamberlain, considerat unul dintre cei mai mari jucători din istoria baschetului, deține 72 de recorduri NBA, inclusiv cel pentru cele mai multe puncte marcate într-un singur meci: 100. În 1972, el a condus echipa Los Angeles Lakers către victorie împotriva New York Knicks, fiind desemnat MVP-ul finalei. Jacheta licitată a fost purtată chiar în acel an memorabil.

Deși specialiștii de la Sothebys estimaseră valoarea jachetei la 150.000 de dolari, ofertele au ajuns la doar 70.000 de dolari cu 30 de secunde înainte de finalul licitației. Totuși, o ofertă de ultim moment a ridicat prețul final la aproape 90.000 de dolari.

„Am de gând să fac o vacanță ieftină în Vietnam cu prietenii, iar restul banilor îi voi economisi sau investi”, a declarat Quinn Brown. Descoperirea sa surprinzătoare subliniază încă o dată valoarea inestimabilă a unor obiecte cu istorie sportivă remarcabilă.

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