O jachetă de 3 dolari care valorează 250.000

Quinn Brown a făcut descoperirea în ianuarie, în timpul unei căutări obișnuite printr-un magazin secondhand. Tânărul a observat o jachetă de încălzire Los Angeles Lakers, în culorile galben și violet ale echipei, în mâinile altei persoane. Când persoana respectivă a lăsat jacheta jos, Brown a luat-o imediat.

„Pur și simplu mi-a apărut în față, iar eu am apucat-o imediat”, a povestit tânărul.

Pentru 3,07 dolari, jacheta a devenit a lui.

Bănuiala care i-a schimbat viața

Quinn Brown spune că a avut de la început o bănuială că jacheta ar putea fi una autentică. A postat o fotografie pe Instagram, iar imaginea a atras atenția Sothebys, una dintre cele mai mari case de licitații din lume. În scurt timp, jacheta a fost trimisă la New York, pentru verificări. Acolo, obiectul a fost autentificat profesional prin SIA Photo Match.

Brown a povestit că specialiștii i-au transmis că jacheta a fost potrivită cu imagini din finala NBA din 1972.

„Mi-au spus că jacheta mea a fost asociată cu finala NBA din 1972. Știam că tricoul din acea finală s-a vândut cu 4,9 milioane de dolari. Acela este tricoul pe care l-a purtat sub jacheta mea”, a spus tânărul.

Potrivit Sothebys, jacheta a fost comparată și cu fotografii în care Wilt Chamberlain o purta în sezonul NBA 1972-1973, ultimul său sezon în ligă.

Jacheta ar putea ajunge la 250.000 de dolari

Jacheta este scoasă acum la licitație la Sothebys. Estimarea casei de licitații este între 150.000 și 250.000 de dolari. Povestea a atras atenția și Goodwill, lanțul de magazine secondhand unde a fost găsit obiectul.

„Povestea lui Quinn este exemplul perfect al felului în care vânătoarea de comori la Goodwill poate fi palpitantă și, în acest caz, pur și simplu magică”, a declarat Hayley Platt, manager de relații publice la Goodwill Industries.

Licitația a început miercuri și se încheie pe 20 iulie.

Tânărul caută comori la secondhand de ani buni

Quinn Brown nu era la prima încercare de acest fel. A început să revândă articole secondhand încă din clasa a XI-a, iar în aproximativ trei ani a transformat această activitate într-o carieră cu normă întreagă. Tânărul spune că are peste 10.000 de vânzări și că petrece în continuare între 15 și 20 de ore pe săptămână căutând prin containerele de la Goodwill Outlet următoarea piesă valoroasă. Totuși, nici el nu se aștepta la o asemenea descoperire.

„Am avut atât de mult noroc cu jacheta mea Wilt Chamberlain și este un sentiment uimitor să găsesc așa ceva. Făceam asta pur și simplu pentru că îmi place, nu mă așteptam niciodată la așa ceva”, a spus Brown.

Brown spune că intenționează să economisească banii obținuți din licitație. Speră ca suma să îl ajute să se pensioneze mai devreme. Între timp, tânărul spune că a devenit și fan Lakers. Are deja o carte cu Wilt Chamberlain pe comodă, o felicitare cu fostul mare baschetbalist primită de la un prieten și speră să găsească tricouri vintage cu Chamberlain pe care să le poarte.

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