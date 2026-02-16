După ce a verificat valoarea de piață a articolului cumpărat pentru mama sa, a descoperit că acesta valora nu mai puțin de 4.500 de dolari.

„Nu știam la ce preț se vinde”, a scris femeia pe Reddit, împărtășindu-și descoperirea alături de o fotografie a poșetei și o captură de ecran cu prețul său de vânzare cu amănuntul.

„O, Doamne, ce noroc – o descoperire excelentă”, a comentat o persoană.

„Uau!! Descoperire uimitoare!!!”, „ WOW, reușita anului!”, „Colecționez genți Coach și aș fi luat-o cu siguranță! Frumoasă descoperire”, „Joacă la Loto”, sunt alte comentarii ale pasionaților de cumpărături din magazinele second-hand.

Descoperiri similare nu sunt complet neobișnuite în lumea cumpărăturilor din magazinele second-hand, unde oamenii pot găsi articole de lux sau piese vintage la prețuri surprinzător de mici.

O femeie din Statele Unite a cumpărat o geantă second-hand, iar în căptușeală a găsit un plic plin cu bani și un mesaj de răzbunare.

Magazinele second-hand sunt tot mai populare, mai ales în contextul creșterii costurilor de trai. Pe lângă beneficiile evidente legate de economisire, aceste locații reprezintă o oportunitate pentru cei care caută chilipiruri, dar și pentru cei care își doresc să obțină profit prin revânzarea articolelor găsite.

Mai mult decât atât, cumpărăturile la mâna a doua contribuie la reducerea poluării și la protejarea mediului înconjurător.

Prin achiziționarea unor produse deja utilizate, consumatorii contribuie la diminuarea cantității de deșeuri care ajung în gropile de gunoi, un aspect apreciat de cei preocupați de sustenabilitate.

