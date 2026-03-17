Incident după o seară de băutură

Generalul Antonio Aguto, acum pensionat, a suferit o comoție cerebrală în urma unei nopți de băutură la un eveniment social din Kiev, potrivit publicației Military Times, care citează un raport al Biroului Inspectorului General al Departamentului Apărării din SUA.

Raportul, publicat pe 12 martie 2026, acoperă o perioadă din aprilie și mai 2024, în care Aguto a fost comandantul Grupului de Asistență pentru Securitate-Ucraina (SAG-U), cu sediul la Wiesbaden, Germania. Generalul american a renunțat la comanda grupului în august 2024 și s-a pensionat în aceeași lună. SAG-U este condus acum de lt. gen. Curtis Buzzard.

Înființat cu aproximativ 300 de membri, SAG-U a fost constituit ca element al comandamentului „pentru a continua activitatea Corpului 18 Aeropurtat, care a fost inițial dislocat în Europa pentru a întări flancul estic al NATO și a cărui misiune a evoluat ulterior pentru a include coordonarea instruirii și echipării Forțelor Armate ale Ucrainei”, potrivit unui anunț făcut la înființare.

În ceea ce privește seara de băutură, raportul menționează că aceasta a avut loc pe 13 mai 2024, în timpul unei călătorii de nouă zile în Ucraina. În timpul unei cine de șase ore la Kiev, descrisă ca o întâlnire militară, un martor a raportat că Aguto a băut aproximativ două sticle de 500 ml de chacha, un coniac georgian cu o concentrație de alcool de 40-50%.

Martorii l-au descris pe Aguto ca fiind beat, iar acesta le-a spus anchetatorilor că era „oarecum amețit” după cină. În timpul unei întâlniri în camera lui Aguto după cină, doi martori au declarat că l-au văzut căzând pe spate și lovindu-se cu ceafa de perete. Dimineața, potrivit raportului, avea și o urmă vizibilă pe frunte.

În timp ce se întâlnea cu personalul în holul hotelului înaintea unei întâlniri de dimineață cu secretarul de stat de atunci, Anthony Blinken, martorii au declarat că Aguto părea letargic și „nu era în apele sale”, iar personalul a spus că i-au sugerat să anuleze întâlnirea. În drum spre Ambasada SUA și fiind în întârziere, Aguto a căzut din nou, lovindu-se cu maxilarul de beton și rupându-și jacheta. Aguto s-a prezentat la întâlnire arătând „complet răvășit” și „absent”, potrivit ofițerului regional de securitate.

Ulterior, el a fost dus la un spital local și diagnosticat cu o comoție cerebrală. Anchetatorii au constatat că aceste căderi ale generalului american au fost rezultatul „consumului excesiv” de alcool, afirmând că ar fi trebuit să ia în considerare efectele înainte de a bea atât de mult.

Mediu „toxic” la cartierul general al SAG-U

Ancheta, care s-a bazat pe rapoarte anonime ale unor informatori și a inclus, de asemenea, acuzații privind un mediu „toxic” la cartierul general al SAG-U, a oferit o perspectivă internă rară asupra condițiilor de muncă și a moralului din cadrul acestei mici unități de sprijin logistic. Ancheta nu l-a găsit însă pe Aguto personal responsabil pentru problemele unității.

Deși Inspectorul General nu a confirmat acuzațiile conform cărora Aguto „a desconsiderat” personalul și a creat un mediu de lucru toxic, martorii care au răspuns la un sondaj privind climatul de lucru au raportat condiții de muncă sumbre care au afectat moralul. „Spațiile de locuit au fost descrise ca fiind asemănătoare cu cele dintr-o închisoare, cu condiții de viață și mâncare «mai proaste decât în Irak, Afganistan și chiar Siria»”, se arată în anchetă.

„Cantina bazei avea o ofertă limitată de mâncare și nu funcționa seara sau în weekend, când lucrau mulți membri ai SAG-U, iar calitatea era sub standard și nesănătoasă”, potrivit sesizărilor.

Ritmul operațional brutal și programul de lucru prelungit au contribuit, de asemenea, la epuizare, au arătat sondajele.

„Natura muncii SAG-U într-un război activ, plus cerințele specifice de informare ale eșalonului superior, combinate cu cerințele partenerului ucrainean de a furniza informații rapide și detaliate, au contribuit la stilul de conducere exigent al generalului-maior Aguto”, au stabilit anchetatorii. Aceștia au mai adăugat că „stilul de comunicare direct și sever al generalului-maior Aguto nu a fost bine primit de unii subordonați supuși criticilor sale, în special de membrii altor servicii militare.”

Generalul ar fi uitat hărți clasificate într-un tren din Europa

Generalul Antonio Aguto a mai fost acuzat că a uitat un tub conținând hărți clasificate într-un tren din Europa, pierzând controlul asupra materialului sensibil timp de 24 de ore, conform raportului Biroului Inspectorului General al Departamentului Apărării.

Conform anchetei, care s-a bazat pe interviuri cu Aguto și alți 33 de martori, precum și pe analize ample ale documentelor, încălcarea securității materialelor clasificate a avut loc pe 4 aprilie 2024, în timpul unei călătorii în care acesta se întorcea din Ucraina în Germania, într-un tren charter cu echipaj ucrainean.

Generalul adusese cu el în Ucraina un set de hărți clasificate „Secret”, transportate manual într-un tub cilindric datorită dimensiunilor lor. Deși un martor a declarat că a văzut un subofițer din grupul de călători urcând tubul cu hărți în tren, nimeni nu l-a văzut coborând.

Conform anchetei, Aguto a fost informat de către ofițerul său executiv că tubul cu hărți lipsea abia după ce s-a întors la sediul central din Wiesbaden. Documentele au fost găsite în tren a doua zi și returnate, aparent neatinse, prin intermediul personalului Ambasadei SUA în Ucraina.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE