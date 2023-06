Supranumit „Generalul Armaghedon” în presa rusă, Serghei Surovikin le-a transmis luptătorilor „că inamicul abia așteaptă ca situația noastră politică să se înrăutățească” și le cere mercenarilor aflați sub comanda lui Prigojin să se oprească.

„Tocmai m-am întors, din ordinul Ministerului Apărării, de pe linia de front, unde forțele noastre, comandanții noștri, soldații noștri, voluntarii noștri își îndeplinesc obiectivul, luptând până la moarte cu forțele superioare ale inamicului, fac victime, dar rămân pe poziții”, își începe mesajul video Surovikin.

Lansează apoi un apel către „conducerea, comandanții și luptătorii din PMC Wagner”: „Împreună cu voi, am luptat, ne-am asumat riscuri, am suferit pierderi, dar am învins împreună. Suntem din același sânge. Suntem războinici”.

