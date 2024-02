Washington Post a scris, citând surse, că acest conflict a fost unul dintre motivele pentru care Zelenski a decis să-l destituie pe Zalujnîi.

După cum a declarat publicației un oficial ucrainean de rang înalt familiarizat cu discuția dintre președinte și comandantul șef, Zalujnîi, într-o conversație cu Zelenski, a subliniat că Ucraina ar trebui să cheme sub arme cel puțin atât cât intenționează Rusia să o facă și astfel să recruteze în forțele armate minim 400.000 de oameni. Potrivit generalului, Ucraina are nevoie de o conscripție pe scară largă, dacă vrea să câștige pe câmpul de luptă, pentru că Federația Rusă are mai multe forțe și arme.

În plus, Zalujnîi l-a avertizat pe președinte că Ucraina ar trebui să se pregătească pentru pierderi comparabile cu cele de anul trecut, relatează WP.

Interlocutorul ziarului a mai spus că numărul final de persoane necesare pentru recrutarea în Forțele Armate ale Ucrainei, pe care comandantul-șef l-a numit într-o conversație cu președintele, a fost aproape de 500.000. Cu toate acestea, Zelenski a refuzat să mobilizeze un asemenea număr de cadre militare, pentru că, potrivit lui, țara nu are bani să-i plătească fără o creștere semnificativă a impozitelor pentru cetățenii ucraineni.

Pa 19 decembrie 2023, Volodimir Zelenski a spus că Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei l-a abordat cu o cerere de mobilizare a încă 450.000-500.000 de oameni. În acest scop, în Rada Supremă a Ucrainei a fost înaintat un proiect de lege privind mobilizarea, care a stârnit o dezbatere aprinsă în societatea ucraineană.

Pe 31 ianuarie, guvernul ucrainean a prezentat parlamentului o versiune atenuată a proiectului de lege. În special, s-a decis să nu se refere la cetățenii cu dizabilități și cei care sunt nevoiți să îngrijească rudele cu dizabilități, aceștia având dreptul la amânare și scutirea de la mobilizare.

„Chiar nu sunt suficienți oameni”, a spus un maior care comandă o unitate în estul Ucrainei. „Chiar dacă sunt doar acțiuni defensive, există totuși pierderi constante. Cineva este bolnav, cineva este demobilizat din cauza unor condiții de sănătate, sau cineva este mutat într-o poziție din spate. Deci sunt din ce în ce mai puțini oameni dispuși să stea în prima linie. Ținând cont de faptul că rușii desfășoară acțiuni ofensive de câteva luni, în principal în estul Ucrainei, nevoia de oameni este critică”, a spus maiorul, pentru WP.

