Gala Sportului Paralimpic 2026, prima recunoaștere instituțională din istoria României

Gala a fost organizată de Comitetul Național Paralimpic (CNP), sub conducerea lui Carol-Eduard Novák, iar în cadrul evenimentului au fost acordate 10 premii principale, jurizate de o comisie tehnică și jurnaliști sportivi.

Sportivul Anului a fost desemnat Florin-Alexandru Bologa (Campion Mondial (Astana 2025) și European (Tbilisi 2025) la para judo), iar Sportiva Anului a fost Gabriela Constantin (Locul 5 la Campionatele Europene de Para Tenis de Masă (2025).

George Simion, top 3 amintiri din sport

„Am cunoscut deja mulți campioni, mai mulți decât avem la sporturile mainstream. Ne reprezintă cu cinste și îi felicit. Erau persoane nevăzătoare care făceau escaladă. Eu nu am făcut și văd, am toate simțurile intacte. Asta este o lecție de viață.

Nu mai suntem în alegeri. Îmi aduc aminte când eram în afara arenei, eram copil și m-am trezit la 3 fără un minut, la România-Columbia. Și s-a trezit și mătușa mea și mi-a zis: lasă că sună ceasul. Și imediat a sunat ceasul. Îmi aduc aminte de fetele noastre de la handbal, am văzut acum finala la hochei între Statele Unite și Canada, și chiar dacă e dintr-un registru diferit, mi-a adus aminte de fetele noastre de la handbal care ne făceau mândri. În rest, îmi aduc aminte de momentul în care fotbalul se juca din pasiune, nu pentru bani. Ar trebui să ne gândim mai mult la Dumnezeu și să privim lucrurile din jur cu mult mai mare optimism. Din păcate, cred că am fost aduși la stadiul actual în care suntem o națiune care pune doar răul înainte și suntem destul de triști. Avem de învățat de la semenii noștri că întotdeauna se poate”, a declarat George Simion.