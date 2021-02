George Simion, reacție fermă în cazul femeii de afaceri despre care mai multe ziare au scris că este lider AUR și că a fost arestată pentru proxenetism

„Doamna nu este membru AUR, a încercat ea să depună adeziune și să facă tam-tam în momentul în care noi am câștigat alegerile, că ne susține, că s-a înscris în AUR, dar nu a fost acceptată ca membru. Avem 40.000 de cereri de adeziune, dar nu am dat drumul la ele. Am citit prin presă că ar fi președintele unei organizații, nici nu încape discuție”, a declarat pentru Libertatea, George Simion.

Același răspuhs și din partea lui Claudiu Târziu: „Nu este membru AUR”.

Mai multe publicații au anunțat joi că Ancuța Cârcu este prim vicepreşedinte al organizaţiei Vladeşti-Galaţi și că aceasta a fost arestată într-un dosar de proxenetism

Femeia dezminte pe Facebook că este arestată

Numai că femeia a dezmințit informația că este arestată după câteva ore pe contul de Facebook. Nu însă și acuzațiile.

„În urma informaţiilor apărute în presă conform cărora aş fi arestată într-un dosar de proxenetism, camătă şi şantaj înţeleg să arăt următoarele: În primul rând, fac menţiunea că nu sunt arestată. Într-adevăr, Parchetul Judecătoriei Turda a făcut o descindere în mai multe cluburi din Tenerife, printre care şi clubul pe care îl administrez. În acest sens, arăt că sunt victima unei veritabile cruciade de fake-news mediatic – în realitate, eu sunt la acest moment în libertate (totodată am convingerea intimă că voi fi cercetată în viitor fără vreo măsură preventivă).

Cu privire la acuzaţia care mi se aduce, nu doresc să periclitez în vreun fel bunul mers al anchetei, dar voi spune doar atât: sunt acuzată de faptul că aş fi înlesnit practicarea prostituţiei de către două tinere în clubul moştenit de la fratele meu. Această acuzaţie este una nefondată şi mă declar public nevinovată. Nu ştiu ce făceau la alte cluburi, însă la mine la club erau angajate cu carte de muncă”, a scris aceasta.

Potrivit Adevărul, anchetatorii au făcut la începutul acestu an mai multe descinderi în Turda, dar și în alte județe ale țării într-o anchetă care vizează acuzații de proxenetism, şantaj, camătă şi influenţarea declaraţiilor. O operațiune a avut loc și în Spania, cu sprijinul autorităților locale.

