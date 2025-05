În 2019, Ilinca l-a cunoscut pe George Simion. Pe atunci, ea avea doar 21 de ani și, convinsă de o prietenă, a mers la sediul de campanie al partidului AUR condus de George Simion. „George avea campanie când a candidat independent în 2019. Atunci l-am cunoscut, în 2019. El își făcea campanie la Timpuri Noi unde avea sediul, eu stăteam acolo. O prietenă bună a mea din Slobozia a ajuns acolo, nu știu cum, și mi-a spus: «Hai și tu acolo la sediul lor»”, a spus ea pentru Cancan.

Invitați în podcastul lui Adrian Artene, ea a confirmat că așa l-a cunoscut pe George Simion. „Așa l-am cunoscut și am aflat despre el. Ulterior, ne-am cunoscut și implicat în mai multe proiecte comune și de acolo a început povestea de dragoste pe care voi o vedeți astăzi.

2019 -2021 au fost anii în care am fost parteneri profesionali.”, a spus Ilinca la podcastul „Altceva”, cu Adrian Artene.

De ce s-a temut Ilinca la începutul relației cu George Simion

Întrebată dacă a fost precaută în relația cu Simion, ea a răspuns. „Eu nu vorbesc cu nimeni despre chestiile mele intime, nu știu decât eu și tot eu.

Atunci când am simțit că poate fi mai mult între noi, pur și simplu am lăsat să văd ce se întâmplă. Aveam cumva emoții în privința lui, știam că e un om care e în politică, că e un om care are foarte multe lucruri de făcut, care aleargă toată ziua și niciunei femei nu îi place să stea singură. (…) Eu, deși lucram cu el, îl vedeam foarte rar, vorbeam foarte des, doar că îl vedeam foarte rar”, a adăugat ea.

Cine e și cu ce se ocupă Ilinca Simion

Ilinca Munteanu, devenită Simion după căsătorie, s-a născut pe 9 ianuarie 1998 și are 27 de ani. Originară din România, tânăra este absolventă de Drept și a fost implicată activ în domeniul juridic, lucrând ca stagiară atât la Instituția Avocatul Poporului, cât și la Institutul Român pentru Drepturile Omului. Deși s-a aflat în anturajul politic al lui George Simion încă de la început, Ilinca a preferat să stea departe de lumina reflectoarelor și să nu se implice direct în activitatea politică.

Potrivit declarației de avere a politicianului, Ilinca Simion a lucrat în 2023 în cadrul Ministerului Educației, unde a înregistrat un venit anual net de 8.250 de lei. În anul anterior, 2022, nu a avut venituri declarate. Deși are un parcurs profesional în domeniul juridic și a intrat recent în sectorul public, Ilinca rămâne o prezență discretă și rezervată, concentrându-se pe familie și cariera sa, departe de scena politică agitată a soțului său.

În ciuda diferenței de vârstă de 11 ani și a începutului mai puțin romantic – George Simion a mărturisit că nu a fost „dragoste la prima vedere” – cei doi formează acum o familie unită. Cei doi s-au căsătorit civil pe 26 august 2022, la Primăria Măciuca, iar o zi mai târziu a avut loc și cununia religioasă.

