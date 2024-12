Întrebat dacă va candida din nou în primăvara lui 2025 pentru funcția de președinte, George Simion a răspuns: „Cel mai probabil nu, dacă această lovitură de stat, în opinia noastră, ia sfârșit și reintrăm în cadrul constituțional, în cadru legal, și dacă instituțiile statului își fac treaba”.

Și a continuat: „Decizia noastră luată de Biroul Național de conducere este ca AUR să asculte voința poporului și să lăsăm lucrurile așa cum au fost decise de români prin vot democratic, adică să îl susținem pe Călin Georgescu. Ne place, nu ne place, este voința exprimată de români în turul I și din ce am putut vedea din turul II”.

El a precizat că „decizia este de a-l susține pe Călin Georgescu pentru că așa au votat românii” și pentru că respinge felul în care alegerile prezidențiale de anul acesta „au fost batjocorite de către instituțiile statului român”. Totuși, George Simion a menționat că are și alternative, pentru eventualitatea în care candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale 2025 va fi respinsă: „Vom avea un plan B, un plan C, avem demersuri internaționale, democratice, am încercat să fiu un om care încurajează populația la calm. V-am spus că avem pregătit și planul B, și planul C”.

Recomandări Pavel Abraham a obținut ordin de protecție împotriva lui Marian Moroșanu, zis Ceaușescu, eroul din ’89 pe care fostul milițian l-a bătut crunt la Mineriadă

El a mai spus că, în cazul în care Călin Georgescu nu va putea candida, AUR va avea reprezentare pe buletinul de vot și că există „o posibilitate de rezervă, eu sau altcineva din partea AUR”.

George Simion a fost votat de peste 1,28 milioane de români la primul tur al alegerilor prezidențiale 2024 și a ieșit pe locul 3, după Călin Georgescu (2,12 milioane de voturi) și Elena Lasconi (1,77 milioane de voturi).

Curtea Constituțională a anulat însă primul tur al prezidențialelor 2024, după documentele prezentate de serviciile secrete în ședința CSAT și desecretizate după câteva zile de Klaus Iohannis. Aceste documente arătau felul cum a fost sprijinit Călin Georgescu în campania electorală, prin finanțări dubioase și promovări suspecte pe TikTok, după cum a spus președintele Klaus Iohannis.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News