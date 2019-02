George Stanca a murit! Cunoscutul ziarist avea 71 ani

George Stanca suferea de diabet și avea imunitatea scăzută. Anul trecut, a fost operat, însă pentru alte probleme medicale. Potrivit Mediafax, ziaristul ar urma să fie înmormântat joi, la Cimitirul Bellu.

În urmă cu două săptămâni, George Stanca a chemat un fotograf acasă, pentru a-i fi făcute câteva poze.

George Stanca s-a născut pe 7 mai 1947 în Buftea, județul Ilfov. A absolvit Liceul Doamna Stanca din București, apoi a urmat cursurile Institutului de Construcții București, obținând diploma de inginer.

În paralel cu cariera de inginer, George Stanca a evoluat și ca publicist, debuând în anul 1971 în revista „Săptămâna”.

În ultimii ani, George Stanca a scris pentru ziarul Click. Ultimul text al acestuia a fost publicat pe 31 ianuarie.

„Ești de departe cel mai cunoscut jurnalist de știință și tehnică de la noi. Te detașezi într-un unicat. Nu vreau să jignesc pe cei ce mai sunt în domeniu, pe presa scrisă, radio sau tv, dar notorietatea mata topește orice concurență. Cu toate că sunt nu prea în vârstă față de domnia ta, am senzația că am crescut cu știința pe care mi-ai dat-o personal. Te știu de la Radio, apoi de la TV, nu mai zic din revistele de popularizare a științei fie pentru cei mici, ca pe un atoateștiutor… Ai ocupat mai tot universul tinereții mele, până spre maturitate când am renunțat la tehnică și am optat pentru literatură”, își începe George Stanca scrisoarea.

Potrivit Click, ultima epistolă, nepublicată, a trimis-o redacției duminică, 3 februarie, și îi era adresată actorului Vladimir Găitan.

„Mă tot uit la o poză de-a ta din tinerețile noastre, era scoasă din filmul «Reconstituirea», regizat de Pintilie, unde voi doi puști, tu și Gigi Mihăiță, ați schimbat lumea… Semeni, zic eu, cu Mick Jagger de atunci, ai figura unui indolent arătos care sfidează lumea cu frumusețea și siguranța sa. Am această poză nostalgică, așa ca o iconiță, în ceea ce te privește… Căci de 30 de ani tu trăiești o sentință fatală care nu mai vine, dă-i Doamne să nu se grăbească, ești marcat firesc de o durere existențială. Și, mă gândesc uneori de ce mereu presa, ca și mine acum, trebuie să evoce termenul acesta de așteptare ca un tva pe un produs și în loc de asta să zică, 'marele actor din Reconstituirea….'. Ar fi, pare-mi-se mai corect așa. Dar și suferința e jalon, ca și bucuria, ca și viața, nenorocul, ca multe altele, și eu am început să aflu asta din iulie anul trecut, de când tot populez unele spitale ale Capitalei…”, a scris George Stanca.

Cunoscutul jurnalist și scriitor mai avea mare pasiune: fotbalul. George Stanca era rapidist convins, „la a treia generație”, cum îi plăcea să spună.

După ce echipa sa de suflet a intrat în faliment, George Stanca a notat, ca o premoniție: „M-am resemnat. Totul este ca în lupta asta nedreaptă să nu ne pierdem identitatea. Să mergem cât mai des la meciuri, să fim acolo. Anii vor trece repede. 3-4? Poate că eu unul, la vârsta mea n-o să mai apuc să văd un nou Mare Rapid. Oricum, l-am văzut, l-am apucat!”.

Foto: Florin Ghioca

