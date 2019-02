Ultima epistolă a lui George Stanca a fost publicată cu câteva zile înainte ca acesta să se stingă. Textul, care a apărut pe 31 ianuarie, este adresat lui Alexandru Mironov, cunoscut jurnalist de știință și tehnică.

„Ești de departe cel mai cunoscut jurnalist de știință și tehnică de la noi. Te detașezi într-un unicat. Nu vreau să jignesc pe cei ce mai sunt în domeniu, pe presa scrisă, radio sau tv, dar notorietatea mata topește orice concurență. Cu toate că sunt nu prea în vârstă față de domnia ta, am senzația că am crescut cu știința pe care mi-ai dat-o personal. Te știu de la Radio, apoi de la TV, nu mai zic din revistele de popularizare a științei fie pentru cei mici, ca pe un atoateștiutor… Ai ocupat mai tot universul tinereții mele, până spre maturitate când am renunțat la tehnică și am optat pentru literatură”, începe George Stanca scrisoarea.

Potrivit Click, ultima epistolă, nepublicată, a trimis-o redacției duminică, 3 februarie, și îi era adresată actorului Vladimir Găitan.

„Mă tot uit la o poză de-a ta din tinerețile noastre, era scoasă din filmul «Reconstituirea», regizat de Pintilie, unde voi doi puști, tu și Gigi Mihăiță, ați schimbat lumea… Semeni, zic eu, cu Mick Jagger de atunci, ai figura unui indolent arătos care sfidează lumea cu frumusețea și siguranța sa. Am această poză nostalgică, așa ca o iconiță, în ceea ce te privește… Căci de 30 de ani tu trăiești o sentință fatală care nu mai vine, dă-i Doamne să nu se grăbească, ești marcat firesc de o durere existențială. Și, mă gândesc uneori de ce mereu presa, ca și mine acum, trebuie să evoce termenul acesta de așteptare ca un tva pe un produs și în loc de asta să zică, 'marele actor din Reconstituirea….'. Ar fi, pare-mi-se mai corect așa. Dar și suferința e jalon, ca și bucuria, ca și viața, nenorocul, ca multe altele, și eu am început să aflu asta din iulie anul trecut, de când tot populez unele spitale ale Capitalei…”, a scris George Stanca.

George Stanca a murit la spital, luni, la ora 15:00, a confirmat pentru Libertatea soția acestuia.

