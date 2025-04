Primăria Sectorului 1 are banii, dar decizia este la Nicușor Dan

George Tuță a spus că locuința marelui artist Dinu Lipatti, unde au stat atât marele lingvist Alexandru Graur, cât și fiul său, comentatorul sportiv Dumitru Graur, este un bun de patrimoniu național și că, după ce a aflat că imobilul a fost scos la vânzare, fiind în executare silită, a cerut Consiliului General din PMB să accepte ca Primăria Sector 1 să cumpere bijuteria de lângă Piața Romană pentru a o salva și să rămână accesibilă publicului.

Tuță a spus că primăria de sector are toți banii necesari, are și acceptul Ministerului Culturii, dar că este necesar acordul Primăriei lui Nicușor Dan, și asta cât mai rapid.

„Pentru toate casele de patrimoniu trebuie exercitat dreptul de preemțiune, iar noi suntem cam ultimii din această listă. Însă n-am stat degeaba când am aflat lucrul ăsta. Am discutat și cu Ministerul Culturii, care este de acord să păstrăm acest patrimoniu în administrarea statului și și-a exercitat dreptul de preemțiune”, a afirmat primarul Sectorului 1 la Antena 3.

„Noi avem și buget suficient pentru a achiziționa, și mai mult decât atât, de a reabilita această casă și a o reda comunității și tuturor iubitorilor de artă și cultură, să rămână un patrimoniu deschis în care să avem în continuare concrete, care să descopere un nou Dinu Lipatti din comunitatea aceasta, vocațională, pe care noi o avem în România”, a adăugat George Tuță.

Recomandări De ce nu știu copiii noștri cine e pe tabloul „Cina cea de taină”: de ar fi fotbaliști sau trapperi le-ar ști și numele. Pentru prietenii mei creștini

Casa este în executare silită, în care executorul a stabilit un preț de vânzare. Însă statul nu cumpără după prețul pe care îl cer ceilalți. Noi achiziționăm un expert ANEVAR, un expert care poate stabili o valoare reală a unui imobil pe care după aceea îl punem într-o comisie formată din consilieri locali, care pe baza acestei expertize înaintează către proprietarul de drept valoarea respectivă. George Tuță, primarul Sectorului 1:

El a precizat că monumentul istoric are nevoie de intervenții urgente. „Acoperișul e degradat rău de tot. Fațada are nevoie de intervenții. Eu am discutat cu specialiștii de la Ministerul Culturii pentru un sprijin în zona asta. Există soluții tehnice pentru a o recondiționa. Nu e nevoie de intervenții majore, dar dacă nu se fac, ea se degradează și s-ar putea să pierdem acest patrimoniu”, a punctat Tuță.

„Dacă nu se întâmplă asta, clădirea cu o valoare inestimabilă, de simbol, va ajunge, în loc de muzeu, locuinţă personală sau vreun butic şic”, a conchis primarul Sectorului 1.

Casa Memorială Dinu Lipatti a fost scoasă la vânzare luna trecută pentru 1 milion de euro

Casa celebrului pianist și compozitor Dinu Lipatti a fost scoasă la vânzare pe storia.ro în martie 2025 pentru 1,1 milioane de euro, pentru că este în executare silită.

Aflată pe Bulevardul Lascăr Catargiu nr. 12 (fost Bulevardul Ana Ipătescu înainte de Revoluție), casa a fost construită în 1902, la indicațiile celebrului arhitect Petre Antonescu și este inclusă în Lista monumentelor istorice, grupa B.

Recomandări Doar șase oameni mai trăiesc în satul din Dobrogea unde s-a născut Sfântul Ioan Casian, care a zidit două mănăstiri la Marsilia

În 2017, la propunerea fostului primarul general Gabriela Firea, PMB a aprobat înfiinţarea Centrului Cultural Casa Artelor Dinu Lipatti, inaugurat în martie 2018. Aici s-au ținut în ultimii ani recitaluri de pian și miniconcerte cu public.

Recital de pian și vioară în Casa Lipatti cu violonistul Alexandru Tomescu, în 2018. Video: Cristian Otopeanu

Cum arată Casa Lipatti, unde au locuit și Alexandru Graur, și Dumitru Graur

Casa în care a stat Dinu Lipatti (1917-1950) are şase camere şi două în pod, zidăria este din beton, iar tâmplăria este din lemn, cu glafuri din marmură. Podelele camerelor sunt acoperite cu parchet clasic şi mochetă, iar în baie este gresie, a relatat news.ro.

Clădirea, cu accentele principale de origine barocă, are ancadramentele ferestrelor şi portalul intrării elegant decorate cu elemente vegetale. Locuinţa burgheză era tipică pentru Bucureştiul sfârşitului de secol al XIX-lea şi este decorată la interior cu lambriuri de lemn, cu pereţi acoperiţi cu mătase pe schelet de lemn.

Salonul avea o mica estradă, unde era amplasat pianul, la care adolescentul Dinu Lipatti repeta, compunea sau susţinea concerte. Se mai păstrează și astăzi sobele, ancadramentele uşilor, decoraţia plafoanelor şi, partial, mobilierul original încastrat. Încăperile cu funcţiuni domestice sunt situate de-a lungul unui coridor lung care conduce spre intrarea secundară dinspre Strada Visarion. Pianul compozitorului Dinu Lipatti este și acum în acelaşi loc, în mica estradă din salon.

Recomandări Primul semimaraton cu roboți și oameni, în China: diferență uriașă între cel mai rapid robot și cel mai rapid om

Casa lui Dinu Lipatti este lângă Piața Romană, vis-a-vis de Biserica Visarion. Foto: news.ro

Suprafaţa utilă este de 260,15 metri pătraţi, iar suprafaţa terenului de 707 metri pătraţi.

În această casă, situată vizavi de Biserica Visarion, au mai locuit marele lingvist și savant Alexandru Graur, dar și fiul său, celebrul comentator sportiv Alexandru Graur. Acesta din urmă a declarat pentru Libertatea că a stat în casa de pe Bulevardul Lascăr Catargiu (fost Ana Ipătescu) din 1950 și până în 2000.

Cu ocazia Sărbătorilor Pascale, Libertatea vă urează Paște Fericit! Trimite și tu mesaje de Paște celor dragi în aceste zile de sărbătoare!

Istorii electorale Care este recordul negativ de prezență la un scrutin la nivel național din UE? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Ce a determinat trecerea Coreei de Sud de la un regim militar la alegeri democratice în 1987? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Ce evenimente au dus la înlăturarea de la putere a președintelui Suharto, liderul unui regim autoritar care a condus Indonezia vreme de 32 de ani? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT În ce stat suveran toți candidații la alegerile naționale candidează ca independenți? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT La ce alegeri au fost atât de mulți candidați, încât buletinul de vot a fost mai lung de un metru? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT

Urmărește-ne pe Google News