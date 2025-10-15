„Asta ne face şi mai activi”

„Vom contribui la protecţia flancului estic (al NATO – n. red.) cu zboruri de patrulare”, a spus el cu ocazia unei reuniuni la Bruxelles cu omologii săi din Alianţă.

„Asta ne face şi mai activi, prezenţi şi vizibili pe flancul estic al alianţei. Când (preşedintele rus Vladimir) Putin ne testează graniţele, fie în Polonia, fie în Estonia sau altundeva, răspundem hotărât, rapid şi eficient”, a afirmat Pistorius.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, și comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), generalul Alexus G. Grynkewich, au anunțat pe 13 septembrie 2025 lansarea misiunii Santinela Estică, după ce zeci de drone rusești au intrat în spațiul aerian al Poloniei.

„Eastern Sentry și această nouă abordare vor oferi o descurajare și o apărare și mai concentrate și mai flexibile, pentru a ne proteja aliații și a descuraja alte acte imprudente și periculoase, precum cele petrecute la începutul acestei săptămâni”, a declarat Grynkewich.

Rusia, din ce în ce ma imprudentă

La o reuniune a Consiliului Nord-Atlantic din 10 septembrie 2025, aliații au discutat situația în lumina solicitării Poloniei de consultări în temeiul Articolului 4.

Totodată, Rutte a menționat că, deși aceasta a fost cea mai gravă încălcare a spațiului aerian NATO, „ceea ce s-a întâmplat nu a fost un incident izolat. Imprudența Rusiei de-a lungul flancului estic este din ce în ce mai frecventă”.

Polonia a anunțat pe 10 septembrie că mai multe drone rusești au intrat în spațiul său aerian în timpul unui atac masiv lansat de Moscova asupra Ucrainei.

Forțele armate poloneze au ridicat avioane de luptă și au declanșat o operațiune de neutralizare a obiectelor zburătoare, scrie publicația online Onet, parte a trustului Ringier. O parte din dronele care au violat spațiul aerian polonez au fost drone momeală Gerbera, iar Rusia pare să se fi pregătit pentru o incursiune de această amploare încă de acum câteva luni, relatează ISW.









