S-au pregătit mai multe luni

Dronele rusești au violat spațiul aerian polonez în noaptea de 9 spre 10 septembrie, ceea ce oficiali NATO și europeni au sugerat a fi o incursiune intenționată a Rusiei.

Cel puțin o parte dintre dronele care au violat spațiul aerian polonez au fost drone momeală Gerbera, iar Rusia pare să se fi pregătit câteva luni pentru o incursiune de această amploare în spațiul aerian polonez.

Oficialii ruși au negat că dronele provin din Rusia și au încercat să arunce vina asupra Ucrainei.

Oficialii belaruși au negat, la rândul lor, orice implicare în incidentul dronelor rusești, în ciuda dovezilor că acestea au intrat în spațiul aerian polonez din direcția Belarusului.

Un oficial militar polonez a declarat pentru Reuters pe 10 septembrie că o parte dintre dronele rusești din spațiul aerian polonez erau drone Gerbera. Expertul ucrainean în război electronic, Serhiy „Flash” Beskrestnov, a postat pe 10 septembrie o imagine cu una dintre dronele doborâte și a afirmat că era o versiune non-recunoaștere a unei drone momeală Gerbera, fără camere.

Drona rusească Gerbera este o dronă momeală concepută pentru a imita dronele de tip Shahed și Geran, pentru a copleși apărarea aeriană ucraineană.

Nu a fost un accident

Este posibil ca Rusia să se fi pregătit pentru incursiunea din 9-10 septembrie timp de luni de zile, indicând în continuare că pătrunderea în spațiul aerian polonez nu a fost un accident.

Cel mai probabil, Rusia încearcă să evalueze capacitățile și reacțiile atât ale Poloniei, cât și ale NATO, în speranța de a aplica lecțiile învățate în viitoare scenarii de conflict cu alianța NATO.

NATO SHAPE a declarat că aceasta a fost prima dată când aeronavele NATO au angajat potențiale amenințări în spațiul aerian NATO. Probabil că Rusia încearcă să sondeze capacitățile defensive și timpii de reacție ai Poloniei și NATO, observând în acțiune structura lor de comandă și control.

Se pare că Rusia a urmărit, de asemenea, să testeze interoperabilitatea statelor membre NATO care lucrează pentru neutralizarea unei amenințări în spațiul aerian NATO.

Rusia a fost angajată într-o campanie de război hibrid de ani de zile împotriva Europei, inclusiv cazuri de interferență EW și bruiaj GPS, misiuni de sabotaj, atacuri incendiare și tentative de asasinat.

Treptat, Moscova a extins aceste eforturi hibride, iar încălcarea spațiului aerian polonez face parte din această campanie.

Descurajarea ajutorului militar occidental către Ucraina

ISW arată faptul că Rusia este angajată într-un efort de pregătire pentru un potențial viitor război Rusia-NATO, inclusiv prin, militarizarea tinerilor, construirea infrastructurii militare la granița sa de vest și răspândirea de narațiuni pentru a justifica o viitoare agresiune împotriva NATO.

Eforturile de a testa capacitățile tehnice și hotărârea politică a NATO fac probabil parte din această campanie amplă, iar Rusia pare să devină din ce în ce mai îndrăzneață în ceea ce privește tipul de escaladare pe care este dispusă să o testeze.

Probabil că Rusia încearcă, de asemenea, să limiteze sau să descurajeze ajutorul militar occidental către Ucraina. Reuters a relatat că o sursă militară de rang înalt, nespecificată, a declarat că cel puțin cinci drone zburau spre Aeroportul Rzeszów-Jasionka din sud-estul Poloniei, care este principalul centru de aprovizionare cu arme al NATO pentru Ucraina.

Rusia ar fi urmărit un atac asupra aeroportului pentru a obstrucționa furnizarea de ajutor occidental către Ucraina. De asemenea, Kremlinul încearcă să folosească răspunsurile oficiale rusești și belaruse la incursiune pentru a accelera răspândirea narațiunilor chiar în Polonia, conform cărora aceasta a fost o provocare ucraineană.

De asemenea, Rusia încearcă probabil să exploateze dezbaterile interne în curs din Polonia cu privire la sprijinul pentru Ucraina, efectuând în special operațiuni de informare pentru a încerca să influențeze alegerile prezidențiale poloneze din mai 2025.

Au ridicat avioane de luptă

Noapte tensionată la granița de est a NATO. Polonia a anunțat pe 10 septembrie 2025, că mai multe drone rusești au intrat în spațiul său aerian în timpul unui atac masiv lansat de Moscova asupra Ucrainei. Forțele armate poloneze au ridicat avioane de luptă și au declanșat o operațiune de neutralizare a obiectelor zburătoare, scrie publicația online Onet, parte a trustului Ringier.

Premierul polonez Donald Tusk şi mai mulţi alţi oficiali de la Varşovia au subliniat vineri că incursiunea cu drone rusești din această săptămână în spaţiul aerian al ţării nu a fost o eroare a Moscovei, după ce preşedintele american Donald Trump sugerase că ar fi vorba despre ceva accidental, informează Reuters.





