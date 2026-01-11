„Spațiile interioare sunt încălzite cu panouri radiante și calorifere. În ceea ce privește alimentația, li se suplimentează rația de hrană – carne, legume – și primesc suplimentar vitamine și calciu. Cele mai sensibile sunt maimuțele, papagalii, care stau mai mult în spațiul interior”, a declarat Daniela Mitroi, purtător de cuvânt RAADPFL Craiova.

În pavilionul maimuțelor, temperatura este menținută între 20 și 24 de grade Celsius. „Cred că acum sunt cel puțin 22 de grade”, a precizat un îngrijitor.

Tigrii și leii sunt scoși afară doar când este soare. „Fiind animale exotice, nu rezistă la temperaturi cu minus grade. Ele sunt obișnuite să trăiască în habitatul lor cu temperaturi ridicate de 20, 18 până la 24 de grade Celsius”, a explicat medicul veterinar George Diaconesa.

La Grădina Zoologică din Craiova, unde trăiesc peste 200 de animale, îngrijitorii le oferă atenție suplimentară în această perioadă extrem de rece.