Gestul neașteptat al unei casierițe

Brown, care devenise recent tată după ce soția sa, Emma, în vârstă de 37 de ani, născuse prin cezariană de urgență, era vizibil obosit. În coșul său de cumpărături se aflau produse esențiale pentru îngrijirea unui bebeluș, precum o pompă de lapte, haine pentru nou-născuți, pături și produse de igienă.

La casă, însă, cardul său a fost refuzat de mai multe ori, iar bărbatul a rămas blocat, fără soluții.

Ashleigh Macfarlane-Staig, angajată a supermarketului, a fost cea care a intervenit. Observând situația dificilă, dar și produsele pentru bebeluși, ea a decis să-l ajute.

„Am văzut că avea produse pentru bebeluși și m-am gândit: Cu toții am fost într-o astfel de situație”, a declarat Ashleigh. Mamă a șase copii, ea înțelege perfect cât de stresante pot fi primele zile după nașterea unui copil.

Fără să ezite, femeia și-a scos portofelul și a plătit întreaga sumă pentru cumpărăturile lui Brown.

„I-am spus să ia produsele și să se bucure de copilul său. Pentru mine, a fost pur și simplu ceea ce trebuia să fac”, a explicat ea.

Recunoștință din partea familiei bărbatului

Revenit acasă, Harry i-a povestit soției sale întâmplarea. Emma a fost profund impresionată de gestul casieriței.

„A făcut posibil ca eu să-mi pot îngriji copilul. Mi-a redat încrederea în umanitate”, a spus ea pentru BBC.

Gestul lui Macfarlane-Staig nu a trecut neobservat nici de conducerea magazinului. Compania a decis să o premieze pe angajată în cadrul unui program intern de recunoaștere a meritelor și i-a oferit un bonus simbolic pentru generozitatea sa.

