Liga 1 din România a avut o influență pozitivă asupra multor jucători din străinătate, sosiți aici, folosind campionatul nostru, așa criticat cum este, ca o rampă de lansare pentru cariera lor. Este și cazul ghanezului Saeed Issah, acum la 23 de ani, care mai evoluase în Spania, la nivel juvenil, la juniorii lui Real Valladolid U19.

Africanul a semnat chiar de ziua lui, pe 11 ianuarie 2021, un acord pe patru ani cu Hermannstadt. A promovat cu sibienii în prima divizie, în mai 2022, acum încearcă să-și construiască o carieră în Transilvania.

România ca Spania, ca stil de viață

La 5.000 de kilometri de Accra natală, după o perioadă petrecută în Spania, România reprezintă locul unde crește Saeed. După mai bine de doi ani petrecuți în orașul de pe malul Cibinului, fundașul lateral a mărturisit că se simte ca acasă la Sibiu.

”Mă simt foarte bine, orașul e minunat. Din ceea ce am trăit la Sibiu, am numai cuvinte de laudă. Oamenii mă consideră unul dintre ai lor, mă tratează ca pe copilul meu, dacă mă pot exprima astfel, fiindcă nu știu dacă există niște străini mai săritori! Am avut parte de o atenție bună din partea multor români, care au avut grijă de mine, mai ales la început, când, ca un tânăr, sosit în estul Europei am avut nevoie de ceva timp de adaptare. Sibiul nu este cu nimic mai prejos de ceea ce știu în Spania sau în Occident. România este o țară despre care se aud lucruri bune tot mai mult, am văzut multe locuri care se apropie ca stil de viață de Spania”, a reacționat Saeed.

Recomandări Mame, bunici, profesioniști. „Eram mecanic”, „Îmi plăcea să schiez” – Cine sunt bătrânii abuzați în azilele groazei

„Deschiderea către străini”

Ce-i place cel mai mult la români? ”Oameni sunt liniștiți în zona Sibiului, a Transilvaniei. Româna este apropiată ca limbă cu spaniola. Românii te tratează cu respect, indiferent de rasă sau din ce țară provii. De aceea îi apreciez pe români, pentru felul lor bun de a fi! Am întâlnit și alți străini în centrul Sibiului, care reprezintă una dintre atracțiile României, un oraș turistic. Românii apreciază străinii. Nu știu cât de deschiși mai sunt alți oameni din Europa la adresa străinilor, în ultimii ani”, a mărturisit africanul crescut în Spania.

Anti-claxoane și anti-stres

Pentru Issah este o corvoadă să iasă din Sibiu. Destinațiile Cluj Napoca sau București nu-l atrag. ”Am văzut multe orașe frumoase în România, dar mai aglomerate. Foarte multe mașini, poate doar la Madrid sau Barcelona să fie la fel de multe. E prea mult trafic, te amețește traficul într-o zi de la mijlocul săptămânii, dacă ajungi într-un oraș mare, și dacă mai e și ploios… Claxoane, nervi. De aceea prefer Sibiul, unde este o comunitate mai mică, oamenii sunt mai îngăduitori, nu se enervează imediat cum se face verde și tu nu ai plecat de la semafor”, a povestit ghanezul.

Recomandări 10.000 de știri într-un an. Cât de mult s-au văzut pe micile ecrane miniștrii Marius Budăi și Gabriela Firea. Ce televiziuni i-au promovat?

De la târgul de Crăciun la arșița verii „ca-n Africa”

Issah este de părere că dacă mănânci bine într-un loc ”este de bine, înseamnă că și oamenii care fac mâncarea sunt buni”. În sprijinul teoriei sale, Saeed a explicat care sunt preferințele sale culinare: ”Am încercat niște sarmale cu orez. Ciorbe. Îmi plac și acele gogoși din zonă, cu brânzeturi prin ele, langoși. Am prins câteva sărbători aici, dar am preferat să stau liniștit în privința mâncărurilor, mai ales că sunt sportiv profesionist, trebuie să fiu atent la dietă și în vacanță. Dar îmi place atmosfera pe care o aveți de Crăciun, de Paște, în special în timpul sărbătorilor de iarnă. Orașul plin de luminițe și târgul de Crăciun… Pentru asta accept și frigul iernii. Mai ales acum când este extraordinar de cald, parcă e Africa”.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Playtech.ro Gestul făcut de Violeta faţă de iubitul Andreei Marin! Lui Ştefan Bănică sigur nu îi va conveni

Viva.ro Cătălin Bordea rupe tăcerea după divorțul de Livia! Care a fost adevăratul motiv al separării: 'Suferința ei..'

PUBLICITATE E mai simplu ca oricând să sprijini sănătatea copiilor din România. Află cum!

FANATIK.RO El este actorul din Las Fierbinți care și-a băgat copiii în serial. Micuții au fost la filmări cu Bobiță, Giani și Dorel

Știrileprotv.ro Cod roșu de frumusețe! Larisa Iordache, apariție de senzație la piscină. „Un corp perfect” | GALERIE FOTO

Observatornews.ro Drama celor două femei, mamă şi fiică, care voiau să-şi înece durerea în apele Mureşului. Daniela le-a dat eroic o nouă şansă la viaţă: "Minunea lui Dumnezeu!"

Orangesport.ro "Să nu surprindă pe nimeni dacă Marcel Ciolacu face şi asta". Un politician român intervine după ce FCSB a ajuns pe Stadionul Steaua | EXCLUSIV

Unica.ro 'De când îi cresc pe ei, cred că înțeleg mai bine bărbații'. Aylin Cadîr, confesiuni despre soț și cei doi copii