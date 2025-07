O bucată de gheață, ca o arhivă climatică vie

La minus 18 grade Celsius, într-un laborator din Bremerhaven, Germania, zece cercetători îmbrăcați în costume groase lucrează opt ore pe zi, tăind cu ferăstraie speciale bucăți de gheață veche de peste un milion de ani. Ei analizează cel mai vechi nucleu de gheață extras vreodată din Antarctica, un cilindru de 2,8 kilometri lungime și 10 centimetri grosime, livrat în 700 de cutii, păstrate la minus 50 de grade Celsius.

„Înțelegerea modului în care au funcționat ciclurile glaciare este esențială nu doar pentru a ști ce a fost, ci și pentru a anticipa ce urmează”, spune profesorul Frank Wilhelms, glaciolog cu peste două decenii de experiență în Antarctica.

Camera sent down a hole in East Antarctica uncovers Earth's oldest ice (≈ 2 million years old). pic.twitter.com/gwcpmkp7Jl — UFO mania (@maniaUFO) February 16, 2025

El a făcut parte din expediția internațională Beyond EPICA, Oldest Ice, care a reușit, între 2019 și 2021, să extragă nucleul de gheață de la 3.200 de metri altitudine, într-una dintre cele mai reci zone de pe Pământ, unde temperaturile pot coborî sub -70 de grade Celsius.

De ce e atât de importantă această gheață?

Gheața conține bule de aer din atmosfera de acum peste un milion de ani. Analizând-o, cercetătorii pot înțelege cum a evoluat clima, ce concentrații de dioxid de carbon existau atunci și cum s-au schimbat tiparele de încălzire și răcire ale planetei.

„Ne interesează în special o schimbare misterioasă: în urmă cu 1,2 milioane de ani, epocile glaciare au început să apară o dată la 100.000 de ani, nu la 41.000, cum era înainte. Nu știm de ce s-a produs această modificare și sperăm ca această gheață să ne ofere un indiciu”, explică Wilhelms.

Cea mai prețioasă gheață din lume, tăiată în 100.000 de bucăți

În prezent, nucleul este tăiat și segmentat cu precizie milimetrică în mai mult de 100.000 de probe. Acestea urmează să fie trimise în laboratoare de specialitate din Europa, unde vor fi supuse unor analize fizice și chimice extrem de detaliate.

„Ne-am pregătit ani întregi pentru acest moment. Vom folosi toate metodele posibile, de la microscopie până la spectrometrie, ca să aflăm tot ce putem despre această gheață”, spune profesorul Pascal Bohleber, unul dintre coordonatorii cercetării.

O descoperire-surpriză la baza gheții: granit

În timpul forajului, cercetătorii au ajuns până la stâncă, o rocă de granit care se presupune că ar fi chiar fundul continentului antarctic.

📽️ The first step to retrieve ice cores from Antarctica is to extract them from the ice cap which covers the continent.



🧐Discover with us the steps of the drilling process taking us closer to the Oldest Ice.



🎤Frank Wilhelms- AWI pic.twitter.com/o4WQuvIrSb — Beyond EPICA (@OldestIce) September 18, 2023

„Este pentru prima dată când atingem această formațiune. Pare că ultima parte a gheții a fost așezată direct pe o placă solidă. Poate că ne va spune când a fost Antarctica acoperită de ghețari pentru prima dată”, spune Wilhelms.

Această piatră va fi și ea analizată, cu speranța că va dezvălui mai multe despre istoria geologică a continentului alb. Primele rezultate sunt așteptate în aproximativ un an, dar cercetările vor continua mulți ani de acum înainte.

„Fiecare centimetru de gheață ne arată cum era lumea cu sute de mii de ani în urmă. Este ca și cum am deschide o carte de istorie, pagină cu pagină, direct din congelator”, spun cercetătorii.