Polițiștii au deschis un dosar penal pentru moarte suspectă

Bărbatul în vârstă de 66 de ani a fost găsit mort de colegii săi din asociaţia patriotică „Avram Iancu”, unde era vicepreşedinte. Acesta era aşteptat la un eveniment de la ora 9:00 dimineaţa. Pentru că nu răspundea la telefon, colegii săi au venit să-l caute acasă, relatează Observator News. Trupul lui Gheorghe Chindriș a fost găsit fără suflare în jurul prânzului.

Vecinii săi vorbesc de faptul că acesta a fost găsit lovit la nivelul capului. „Din câte am auzit era lovit. La cap, da. Era lovit”, spune o vecină.

Casa sa din județul Cluj a fost cercetată de criminaliști. Printre ipotezele analizate de anchetatori se numără și cea a unei crime.

„Se fac cercetări, la faţa locului fiind prezent şi un procuror pentru stabilirea tuturor circumstanţelor în care a survenit decesul bărbatului”, a declarat Iulian Timşa, purtător de cuvânt al IPJ Cluj.

Cine a fost Gheorghe Chindriș?

Gheorghe Chindriș a fost director la Cupru Min Abrud, cea mai profitabilă companie de stat din Alba, fiidn acum implicat însă în promovarea folclorului.

Chindriș s-a născut în Maramureș, dar s-a mutat la Cluj, unde, la vârsta de 31 de ani, a devenit director al minei de aur Băișoara. În 2001 s-a stabilit în Statele Unite, unde a construit un sat românesc cu case tradiționale în statul Michigan, în jurul unei biserici maramureșene. S-a întors în țară în 2012, iar în 2018 a fost numit director al companiei Cupru Min Abrud – cea mai profitabilă întreprindere de stat din județul Alba.

