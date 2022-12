Ghete, șosete, cadouri și zâmbete pentru 650 de copii. "Magazinul faptelor bune" din Capitală în slujba lui Moș Crăciun

Pentru că Moș Crăciun trebuie să vină pentru fiecare copil. Emoția pură din ochii fiecărui țânc, zâmbetul când scotocește sau despachetează cadourile, febrilitatea cu care degețelele descoperă darurile „Moșului reprezintă tabloul perfect al Crăciunului.

În centrul Bucureștiului, a bifat al 5-lea an de existență un ajutor de încredere al moșului cel darnic. Un magazin – charity shop, „La Taica Lazăr”, și-a extins aria de lucru pe toată durata anului, depășind stadiul doar de a scoate la vânzare lucruri donate, iar din sumele obținute sunt luate cadouri pentru cei nevoiași.

Magazin plin de cutii multicolore

Autointitulat „magazin de fapte bune”, a cărei poveste Libertatea a reliefat-o și cu ocazia sărbătorilor din pandemie, „Taica Lazăr” a adunat și pentru acest Crăciun sute de cadouri pentru cei ce au nevoie și de zâmbete, dar și de bucurii materiale.

Aria de abordare s-a mărit pe întreaga perioadă a anului, inclusiv de Paște sau în diverse zone temporale, dar de Crăciun sensibilitatea umană atinge cote mai înalte. Raluca Tănase-Smuc și soțul său, împreună cu sute de oameni darnici, care au umplut magazinul de cutii multicolore în ultimele săptămâni, au strâns peste 650 de cadouri. Un cadou cuprinde o cutie de diverse dimensiuni cu o pereche de ghete, noi, cel puțin trei perechi de șosete, jucării, dulciuri, rechizite pentru școală. Magazinul din zona Mitropoliei a fost împodobit cu munți de cutii pe toată durata lunii decembrie, acestea așteptând să fie livrate către cei care au atât de mare nevoie de obiecte utile.

„Facem bine în formă continuată, nu doar ocazional”

Raluca Tănase-Smuc și soțul, împreună cu sute de oameni darnici, au umplut magazinul de cutii multicolore în ultimele săptămâni.

Dacă în anii pandemiei, Raluca și soțul ei erau ajutați fie de prieteni, fie de „cercetași”, puști din diverse organizații, în 2022 s-au implicat activ și donatorii, cei ce au strâns cadouri pentru copiii nevoiași. Ocazional, câte o doamnă sau un domn a sosit la magazin și a încropit cutia plină de daruri. Poveștile sunt de o simplitate înduieșătoare.

„Am strâns cadouri pentru 650 de copii, deși vremurile sunt așa cum sunt, incerte. Oamenii au fost extraordinar de generoși, au trimis cadouri frumoase copiilor care sunt într-o situație grea. Este un număr impresionant fiindcă, după pandemie, oamenii au început să se gândească mai mult la ale lor decât la ale celor care sunt nevoiași. Îmi place să spun că facem bine în formă continuată, nu doar ocazional. Preluăm niște copii, încercăm să fim alături de ei pe termen lung”, a mărturisit Raluca Smuc pentru Libertatea.

„Fiecare a pus după sufletul lui”

Femeia de 36 de ani și-a petrecut aproape jumătate din viață implicată în diverse proiecte caritabile, după ce a fost inițiată în acest domeniu de către o măicuță din Scoția din ordinul Sisters of Mercy. „Am aceeași forță, chiar dacă mai îmbătrânesc și nu mai pot face aceleași lucruri nonstop. Îmi dau forță lumina din ochii copiilor și bunătătatea celor care vin în magazin cu daruri pentru cei nevoiași. Fiecare cutie conține numai lucruri noi! O pereche de ghete, bune, și cel puțin trei perechi de șosete. Apoi, oamenii pun în cutii ce doresc ei: un dulce, cu termen de valabalitate mai mare, o carte, o jucărie, un fular… Cutiile sunt de diverse mărimi, se observă că oamenii au pus suflet în conceperea lor. Fiecare a pus din sufletul lui, ce a dorit. Intervine creativitatea și gândul de a oferi ce este mai bun. Iar cadoul devine pentru copilul de la țară un eveniment!”, a povestit femeia.

Una dintre cutiile cu cadouri

România faptelor bune

Deja „Taica Lazăr” are puncte de operare precise pe suprafața României. „Am fost în Rădăuți, acolo unde există o asociație de care se ocupă niște măicuțe catolice, sunt deja 4 ani de când încălțăm copiii acelui centru. Apoi, am mers la spitalul „Marie Curie”, secția de hematologie. La fel, în centre de plasament din Cîmpulung Muscel, din Prahova, din Ilfov, am ajuns iar în Călărași, Teleorman, Buzău, de unde am preluat două școli cu copii nevoiași. Campania o începem din octombrie, iar până în Ajunul Crăciunului ajunge la destinație fiecare cadou. Avem un centru cu persoane mai în vârstă, ajungem și la spitale, cu proiectul „Aducem culoare în unitățile medicale”. Într-o pungă sterilă punem o carte de colorat, carioci, poate integrame pentru o mămică”, a mai detaliat Raluca.

Cadouri cu repetiție

În magazin intră clienți care-și achiziționează diverse haine sau accesorii „reciclate”, iar banii adunați de comunitatea ce a depășit 24.000 de urmăritori pe Facebook sunt direcționați tot către cei sărmani, în cadrul diverselor proiecte de ajutorare. Fiecare cumpărător primește cel puțin o felicitare de Crăciun, însoțită de o vorbă caldă ori de un gând bun.

„Oamenii care au ajutat în anii trecuți au revenit în 2022 cu noi daruri. Cei din comunitatea noastră au căpătat încredere în campaniile noastre, revin și donează. Nu vrem să ne atragem merite, magazinul nostru, al faptelor bune, este creația oamenilor care vin și ajută pe cei nevoiași. Noi suntem doar „renii” Moșului”, s-a amuzat fosta asistentă medicală.

Cine a fost Taica Lazăr

Numele magazinului nu este ales întâmplător. Taica Lazăr era un evreu cunoscut în breasla negustorilor după anii grei ai Războiului Mare, cum a fost denumit Primul Război Mondial. Omul avea o afacere minusculă cu haine recondiționate, second hand. Lua de la cucoane hainele vechi, le așeza pe căruțul lui cu două roți, apoi le recicla și le revindea. Dotat cu un simț al afacerilor bine dezvoltat, Taica Lazăr a ajuns să aibă câteva tarabe în târgul Bucureștilor. A dispărut, nu se știe exact cum, după anii teribili ai celui de-al Doilea Război Mondial.

Dar numele a fost dus mai departe de diverși comercianți, Taica Lazăr fiind, de fapt, un pionier al afacerilor cu marfă second hand. Înzestrat cu calități remarcabile de comerciant, bătrânul evreu avea o întreagă pledoarie de snoave și pilde atunci când își prezenta „țoalele” spre vânzare. Dar era și plin de compasiune, contribuind la zestrea fetelor sărace din comunitatea sa. În prezent, spiritul lui Taica Lazăr este dus mai departe de oamenii simpli, necunoscuți, care continuă să facă fapte bune.

