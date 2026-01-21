Despăgubiri de peste 134 milioane de lei pentru proprietăți din trei județe

Ghidul prezintă, pas cu pas, etapele exproprierii, de la notificarea intenției de expropriere, până la eliberarea efectivă a despăgubirilor.

„Sunt explicate procedurile administrative, termenele legale și documentele necesare, astfel încât proprietarii să știe clar ce au de făcut pentru a putea primi despăgubirile. Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru exproprierile necesare pe secțiunea II Miercurea Nirajului – Leghin a fost aprobat pe 27.11.2025 și publicat în Monitorul Oficial MO nr. 1119/4.12.2025”, potrivit CNIR.

Actul normativ prevede, conform sursei citate, exproprierea a 3.178 de imobile proprietate privată cu o suprafață totală de 13,6 milioane mp), dar și a 3.905 imobile proprietate privată, în domeniul public al statului, în administrarea instituțiilor publice, respectiv domeniul public al unităților administrativ-teritoriale cu o suprafață totală de peste 18 milioane mp.

Sumele individuale estimate de expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării „Autostrada Târgu Mureș – Târgu Neamț: Secțiunea II: Miercurea Nirajului-Leghin”, situate pe raza localităților Acățari, Miercurea Nirajului, Bereni, Măgherani, Chibed, Sărățeni din județul Mureș, Praid, Joseni, Lăzarea, Ditrău, Tulgheș din județul Harghita și Grințies, Ceahlău, Poiana Teiului, Pipirig, Vânători-Neamț din județul Neamț, sunt în cuantum de 134.132.380 lei.

Etapele procedurii de expropriere

Prima etapă o reprezintă „consemnarea despăgubirilor”, prin care CNIR SA, în calitate de expropriator în numele Statului Român, va consemna sumele aferente despăgubirilor într-un cont deschis la CEC Bank, la dispoziția proprietarilor.

Urmează apoi „transmiterea notificărilor”. Expropriatorul va transmite fiecărui proprietar notificarea intenției de expropriere, prin poștă. Notificarea stabilește obligația transmiterii documentelor de proprietate în 20 de zile calendaristice și obligația eliberării imobilului în 30 de zile lucrătoare.

Urmează emiterea deciziei de expropriere, care se emite în termen de 5 zile calendaristice de la expirarea termenului de 30 de zile lucrătoare, și a deciziei de numire a comisiei de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real, care se emite în termen de 5 zile de la data Deciziei de expropriere.

Comisia va funcţiona la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, fiind formată din 5 membri (1 – U.A.T., 1 – Prefectură, 1 – O.C.P.I, 2 – Expropriator).

Urmează intabularea coridorului de expropriere și apoi documentații cadastrale individuale. După intabularea coridorului de expropriere, expropriatorul întocmește documentațiile cadastrale individuale de dezmembrare.

„Pentru imobilele fără carte funciară, se solicită prima înscriere a imobilului în sistemul de cadastru și publicitate imobiliară pentru suprafața expropriată și pentru suprafața rămasă proprietarului. Pentru imobilele cu carte funciară, se actualizează cărțile funciare cu suprafețele rămase proprietarilor și se obține încheiere de respingere pentru suprafețele expropriate”, arată CNIR, în ghid.

Convocarea proprietarilor și semnarea documentelor

După avizarea documentațiilor cadastrale de OCPI, proprietarii sunt convocați la sediile primăriilor pentru depunerea cererii de plată a despăgubirilor, depunerea documentelor de proprietate și semnarea procesului-verbal de stabilire a despăgubirilor.

  • Depunerea cererii de plată a despăgubirilor

În cuprinsul cererii, proprietarii pot opta dacă sunt de „acord” cu cuantumul despăgubirii sau „nu sunt de acord” asupra valorii despăgubirii. Dacă proprietarii sunt de acord cu valoarea despăgubirii și solicită eliberarea acesteia, Comisia consemnează acest aspect într-un proces-verbal și va emite o hotărâre prin care se va preciza că despăgubirea va fi eliberată în termen de 90 de zile de la data emiterii acesteia; dacă proprietarii nu sunt de acord cu valoarea despăgubirii și solicită eliberarea acesteia, acest aspect se va consemna într-un proces-verbal și despăgubirea va fi eliberată în termen de 90 de zile de la emiterea hotărârii Comisiei.

Proprietarii care nu sunt de acord cu cuantumul despăgubirii pot formula contestație asupra valorii despăgubirii în fața instanțelor de judecată competente.

Dacă proprietarii care nu sunt de acord cu valoarea despăgubirii și nu solicită eliberarea acesteia, despăgubirea va rămâne consemnată până când hotărârea judecătorească rămâne definitivă, iar în temeiul acesteia proprietarii solicită eliberarea despăgubirii acordate de instanță, potrivit sursei citate.

  • Depunerea documentelor de proprietate

Proprietarii depun documentele de proprietate, în vederea dovedirii calității de proprietar ori a altui drept real, conform procedurii aplicabile și solicitărilor Comisiei.

  • Semnarea procesului-verbal de stabilire a despăgubirilor

În cuprinsul acestuia se va menționa dacă proprietarul s-a prezentat în fața Comisiei, a semnat cererea pentru plata despăgubirii, a optat dacă este de acord sau nu este de acord cu valoarea despăgubirii și a depus documentele dreptului de proprietate asupra imobilului expropriat.

Eliberarea despăgubirilor

Pentru eliberarea despăgubirilor e nevoie de un dosar complet. Dacă acesta este complet, respectiv proprietarii au semnat cererea pentru plata despăgubirii, au solicitat eliberarea despăgubirilor și au făcut dovada calității de proprietar, Comisia va emite Procesul-verbal și Hotărârea de eliberare a despăgubirilor, iar expropriatorul are obligația să efectueze plata în termen de 90 de zile de la emiterea hotărârii.

Sunt, însă și situații care pot prelungi termenul.

„Menționăm însă că plata despăgubirilor poate fi realizată doar după clarificarea situației juridice a fiecărui imobil. În unele localități, lipsa planurilor parcelare sau a cadastrului general pentru terenurile din extravilan poate întârzia aceste proceduri; în astfel de cazuri, Compania va colabora cu primăriile și va informa proprietarii cu privire la stadiul demersurilor, astfel încât despăgubirile să fie achitate imediat ce condițiile legale sunt îndeplinite”, a mai subliniat CNIR.

Indemnizație creștere copil în 2026. Ce acte sunt necesare la dosar
Știri România 13:06
Indemnizație creștere copil în 2026. Ce acte sunt necesare la dosar
Audieri în procesul de arbitraj de la Washington, pentru aurul de la Roșia Montană. Cum răspunde România la acuzațiile aduse de Gabriel Resources
Știri România 13:00
Audieri în procesul de arbitraj de la Washington, pentru aurul de la Roșia Montană. Cum răspunde România la acuzațiile aduse de Gabriel Resources
Ce spune Brigitte Pastramă despre situația în care se află fiica adoptivă a lui Ilie Năstase. Charlotte a ajuns pe străzi. „ Eu am mai văzut odată un scandal"
Stiri Mondene 13:30
Ce spune Brigitte Pastramă despre situația în care se află fiica adoptivă a lui Ilie Năstase. Charlotte a ajuns pe străzi. „ Eu am mai văzut odată un scandal”
Mihai Morar, adevărul despre trecerea lui Cătălin Măruță de la PRO TV la Radio ZU: „E scris în publicații importante din România"
Exclusiv Interviu
Stiri Mondene 13:04
Mihai Morar, adevărul despre trecerea lui Cătălin Măruță de la PRO TV la Radio ZU: „E scris în publicații importante din România”
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Mugur Isărescu: ce se întâmplă cu bugetul României pentru 2026
Politică 12:34
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Mugur Isărescu: ce se întâmplă cu bugetul României pentru 2026
Rareș Bogdan a dat semnalul revoltei în PNL împotriva lui Ilie Bolojan: „Din momentul ăsta voi vorbi"
Politică 20 ian.
Rareș Bogdan a dat semnalul revoltei în PNL împotriva lui Ilie Bolojan: „Din momentul ăsta voi vorbi”
