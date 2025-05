Fabrica, construită în anii 1970-1980, aparținea anterior companiei Euro Tyres Manufacturing SRL, care a intrat în faliment la începutul anului 2025. Platforma industrială, cu o suprafață impresionantă de peste 19 hectare, include 38 de clădiri și echipamente de producție.

Investiția Yokohama în România

Achiziția făcută de Yokohama Rubber reprezintă o oportunitate majoră pentru economia locală. Fabrica din Drobeta Turnu Severin se specializează în producția de anvelope pentru sectorul minier și utilaje grele. Această investiție ar putea aduce beneficii economice semnificative pentru regiune, creând noi locuri de muncă și stimulând economia locală.

De asemenea, prezența industrială a Yokohama în Europa ar putea reduce dependența de importuri și ar permite o livrare mai rapidă a produselor pe piață.

Despre Yokohama Rubber

Yokohama Rubber este un producător de anvelope și produse din cauciuc cu o tradiție îndelungată. Fondată în 1917, compania are sediul în Tokyo și este recunoscută la nivel global pentru gama sa diversă de produse. În portofoliul Yokohama se numără anvelope pentru autoturisme, camioane, autobuze, vehicule industriale și utilaje grele.

Compania produce, de asemenea, o varietate de alte produse din cauciuc. Pe piața globală, Yokohama concurează direct cu alți giganți ai industriei, precum Bridgestone, Michelin, Goodyear și Continental. Acești producători sunt prezenți în Formula 1 și în diverse sporturi cu motor.

În anul fiscal 2024, Yokohama Rubber Co., Ltd. a înregistrat rezultate financiare record. Compania a raportat o creștere semnificativă în toate segmentele de activitate. În anul fiscal 2024, Yokohama Rubber Co., Ltd. a înregistrat rezultate financiare record, marcând o creștere semnificativă în toate segmentele de activitate, cu un 74,9 miliarde de yeni (aproximativ 494,5 milioane USD), în creștere cu 11,4%.

