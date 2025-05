O pagubă importantă

Becali a dezvăluit a doua zi după ce Nicușor Dan l-a învins pe George Simon că a suferit o pagubă importantă: a pierdut „peste un milion de euro”.

Resemnat, patronul FCSB a povestit cum a fost posibil acest lucru. Când leul s-a devalorizat rapid față de euro, după turul 1 al alegerilor prezidențiale, când George Simion a obținut aproape 41% din voturi, Becali a decis să-și schimbe toți banii cash pe care îi avea din casă, din lei în euro.

Când leul s-a apreciat, după victoria lui Nicușor Dan, Becali a intrat în pagubă. A estimat pierderea la peste un milion de euro.

El a declarat că i-a fost teamă că Simion va ieși președinte și cursul leului va scădea și mai mult în comparație cu euro.

„Gata, nu spun ce”

„Am pierdut peste 1 milion de euro că am schimbat toți leii în euro că îmi era frică că iese el (n.r. – George Simion). Pe cuvântul meu de onoare. Toți leii i-am schimbat și am pierdut 1 milion de euro. Nu contează ce am schimbat sau nu. Gata, nu spun ce, am pierdut 1 milion de euro”, a spus Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

Înainte cu două zile de turul 2 al alegerilor prezidențiale, un euro era echivalentul a 5,1033 lei. Luni, după ce Nicușor Dan a ieșit președinte, leul s-a apreciat față de euro. Astfel, potrivit cursului BNR, un euro este echivalentul a 5,0315 lei pe 19 mai.

Câți bani a schimbat

Pentru a pierde 1 milion de euro în perioada 4-18 mai 2025, trebuie să schimbi aproximativ 175.947.040 lei, calculat pe baza diferenței dintre cel mai mare și cel mai mic curs euro/lei din această perioadă (maxim 5,1222 lei/euro și minim 4,9773 lei/euro) conform formulei:

x = \frac{1.000.000}{\frac{1}{\text{min_rate}} – \frac{1}{\text{max_rate}}}

unde x este suma în lei, iar min.rate și max.rate sunt cursurile minime și maxime din interval.

Astfel, schimbând această sumă de lei la cursul maxim și apoi vânzând la cursul minim, rezultă o pierdere de 1 milion de euro.

