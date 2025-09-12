O biserică într-un sit Natura 2000

Biserica este ridicată pe un teren de aproximativ 7.000 de metri pătrați, aflat în proprietatea Theodorei Mincu-Becali, fata cea mare a deputatului. Lucrările au început în luna mai, atunci când localnicii au observat primele structuri de beton și au alertat autoritățile.

„Am fost prima persoană care a sesizat existența acestei construcții, atunci când nu era o construcție propriu-zisă și abia se făcea un cofraj pentru a se turna o placă de beton”, a declarat Bogdan Dicu, consilier local în Primăria Tuzla, pentru Digi24.

Zona face parte din situl Natura 2000 și este protejată și la nivel internațional prin convenția Ramsar, datorită celor peste 288 de specii de păsări și habitatelor rare.

Specialiștii avertizează: „Habitatul păsărilor este distrus”

Reprezentanții Societății Ornitologice Române au tras un semnal de alarmă privind efectele lucrărilor asupra mediului.

„Dacă vorbim despre cele două hectare care sunt la momentul actual distruse, de fapt, zona afectată este mult mai mare. Fragmentează situl pe toată lungimea sudică a lacului și e tăiată calea naturală de deplasare a anumitor specii”, a explicat biologul Emil Todorov pentru Digi24.

Specii precum pasărea ogorului, vânturelul de seară sau ciocârlia de Bărăgan sunt direct afectate de intervențiile din zonă.

Becali: „Pe terenul meu, fac ce vreau”

În fața criticilor, Gigi Becali nu a dat înapoi. Omul de afaceri și deputat a recunoscut că investiția îi aparține și a spus că lucrările vor continua, chiar dacă nu are autorizații.

„Pe terenul meu, fac ce vreau. Dacă nu am luat autorizație, să fiu amendat. Dacă este sesizare penală, aia e. Biserica se află la 200 de metri distanță față de Lacul Techirghiol”, a declarat Becali pentru Ziua de Constanța.

El a adăugat că lăcașul este „o construcție din lemn” și că nu va renunța la plan.

„A venit un bulgar de la o asociație internațională de mediu care mi-a zis că pun în pericol nu știu ce fluturi. Când am auzit, l-am luat de mâneca și i-am zis să se ducă în țara lui și să mă lase pe mine să fac ce vreau în țara mea”, a mai spus Becali.

Amenzi pe bandă rulantă și plângere penală

Autoritățile au aplicat mai multe sancțiuni în ultimele luni. Garda de Mediu a amendat-o pe Theodora Mincu-Becali cu 31.000 de lei, iar Consiliul Județean Constanța a aplicat o altă amendă de 11.000 de lei și a dispus oprirea lucrărilor. Termenul-limită pentru obținerea autorizației de construire este 30 mai 2026, sub sancțiunea readucerii terenului la starea inițială.

„S-a aplicat sancțiunea proprietarei terenului pentru construcția demarată fără aviz de mediu. Au avut măsuri de stopare a lucrărilor și pentru că nu au sistat, au primit și cele două amenzi”, a explicat Marian Râșnoveanu, șeful Gărzii de Mediu Constanța.

În paralel, Garda de Mediu a înaintat Parchetului Mangalia o sesizare penală privind faptele constatate: defrișări, nivelări de teren și construcții în perimetrul ariei protejate.

Fiica lui Becali contestă amenzile

Theodora Mincu-Becali a contestat în instanță amenda aplicată de Garda Națională de Mediu. Dosarul a fost înregistrat pe 10 septembrie 2025 la Constanța și are ca obiect „plângere contravențională GNM 020183”.

Fiica lui Becali este acționar majoritar la FCSB SA și asociată în mai multe firme imobiliare, alături de soțul ei, Mihai-Theodor Mincu, și de tatăl său.

Techirghiol, zonă de importanță internațională

Lacul Techirghiol este o arie protejată unică în România, cunoscută pentru nămolul terapeutic și biodiversitatea sa. Planul de Management aprobat în 2025 interzice explicit ridicarea de clădiri în perimetrul sitului.

Organizațiile de mediu cer ca autoritățile să aplice legea și să restabilească zona la starea inițială.

„Nu putem accepta distrugerea unui habitat unic pentru sute de specii de păsări. Solicităm măsuri ferme”, au transmis reprezentanții Societății Ornitologice Române.

